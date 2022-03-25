Fiyatın yarısı vergi!

Eski Fiyat İstikrar Fonu:

Litre başı % 12.13 (15 TL)

Yeni Fiyat İstikrar Fonu:

Litre başı % 31.25 (50 TL)

Eski

-KDV: Yüzde 20 (15 TL)

-Tarım Fonu: Yüzde 1.07 (80 kuruş)

-Fiyat İstikrar Fonu: Yüzde 12.13 (9.10 TL)

-Stopaj: Yüzde 2.15 (1.61 TL)

Yeni

-KDV: Yüzde 20 (22.40 TL)

-Tarım Fonu: Yüzde 0.72 (80 kuruş)

-Fiyat İstikrar Fonu: Yüzde 31.25 (35 TL)

-Stopaj: Yüzde 1.44 (1.61 TL)

Derya ULUBATLI

Alkollü içeceklerde litre başına alınan Fiyat İstikrar Fonu 13 TL’den 50 TL’ye yükseltildi, yapılan son değişiklikle standart bir 70’lik rakının fiyatı 75 TL’den 112 TL’ye çıktı.

Maliye Bakanlığı tarafından alınan Fiyat İstikrar Fonu’nun yükseltilmesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı, yapılan son değişiklikle alkolün raf fiyatının yarısından fazlasının ‘vergilere’ gideceği öğrenildi. Eski ve yeni rakamlar karşılaştırıldığında daha önce yüzde 35 olan toplam vergi yüzde 53’e yükseldi, 75 TL’ye satılan 70’lik rakının fiyatı 112 TL oldu.

Biraya 15, şaraba 20 TL fon

Resmi Gazete’de geçtiğimiz gün yayınlanan karara göre, rakı ve viskide litre başına 13 TL olan fon 50 TL’ye, şarabın litre başına 4 TL olan fonunun ise 20 TL’ye, birada daha önce litre başına 3 TL olan fon ise 15 TL’ye çıktı.

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