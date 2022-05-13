İşte Hükümet’in 90 günlük Hedefleri
UBP-DP-YDP Üstel Hükümeti Programı’nda “kısa”, “orta” ve “uzun” vadeli hedef tanımları için süreler belirtildi.
UBP-DP-YDP Üstel Hükümeti Programı’nda “kısa”, “orta” ve “uzun” vadeli hedef tanımları için süreler belirtildi.
Buna göre “Kısa Vadeli” hedeflerin 30-90 gün içerisinde hayata geçirileceği, “Orta Vadeli” hedefler için 90-180 gün ön görüldüğü “Uzun Vadeli” hedeflerin ise 180 gün üzerinde gerçekleştirileceği belirtildi.
İlk 90 gün hedeflerinde şunlar dikkat çekti.
1- “Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı”nın yasallaşması
2- Belediyeler (51/1995) Değişiklik Yasası’nın yürürlüğe konması
3- Yerel Yönetimler reformu çerçevesinde belediyelerin sayılarının azaltılması
4- Hal Yasası’nın geçirilmesi
5- Enerji Verimliliği Yasası’nın tamamlanması
90-180 gün içindeki hedefler
1- Bilişim Yasası’nın yeniden düzenlenmesi
2- Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda gerekli düzenlemelerin yapılması
3- İş araçlarının gümrük vergilerinin azaltılması
4- Kamulaştırma işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik gerekli yasal mevzuat çalışmalarının tamamlanması
5- Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın yasallaşması
6- Sendikalar Yasası ile İş Yasası’nın Avrupa Birliği normlarına uygun olarak düzenlenmesi