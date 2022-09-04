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  3. İŞTE CTP PARTİ MECLİSİ
İŞTE CTP PARTİ MECLİSİ

İŞTE CTP PARTİ MECLİSİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi üyeleri belirlendi.

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Parti Meclisi seçiminde en yüksek oyu milletvekili Ürün Solyalı aldı.

En fazla oy alan ilk 10 isim ise şunlar oldu:

Ürün Solyalı, Sıla Usar İncirli, Devrim Barçın, Fikri Toros, Hamit Caner, Feriha Tel, Muhittin Özsağlam, Teberrüken Uluçay, İzlem Nizam ve Armağan Candan oldu.

CTP Parti Meclisi’ne seçilen isimler şöyle açıklandı:

AHMET

LATİF

ALEV

ŞENSOY

ALİ

KARAVAZİRLER

ALPAY

ÇELEBİ

ARMAĞAN

CANDAN

ASIM

AKANSOY

ASLI

MURAT

AZİZ

KAYA

BEHÇET

ÖZNAÇAR

BENGİZ

EROĞLU

BİLEN

SAYILI

BİROL

KARAMAN

BURHAN

ERASLAN

ÇAĞKAN

KABATAŞ

CEMAL

MERT

CEMİL

SARIÇİZMELİ

CENK

PAŞA

CEYHUN

BİRİNCİ

ÇİÇEK

GÖÇKÜN

DERVİŞ

AYGIN

DEVRİM

BARÇIN

DOĞUKAN

AKDENİZ

DUDU KILINÇ

CUMAOĞULLARI

ERDOĞAN

SORAKIN

ERDOĞAN

GARİP

ERKUT

ŞAHALİ

FATMA

ŞENÇAĞ

FAZİLET

ÖZDENEFE

FERİHA

TEL

FİDE

KÜRŞAT

FİKRİ

TOROS

FİLİZ

BESİM

GAYE

ASTAN ÇOBAN

GÖKHAN

PAŞA

GÜLDEN

KARAKAYA

HAFFE

IŞISAL

HALİL

USKURİ

HAMİT

CANER

HASAN

ÖZTAŞ

HAŞİM

KİRACIOĞLU

HASRET

DESTEBANOĞLU

HAZAR

VAHİP

HÜDA

AVŞAROĞLU

HÜLYA

DEMİREL AKBİL

HÜLYA

DEVAŞAN

HURİ

AKANSOY

HÜSEYİN

ÖZEL

HÜSEYİN

GÜRŞAN

İZLEM

NİZAM

MAHMUT

KANBER

MEFTÜNE

HOCALI

MEHMET

ÇAĞLAR

MEHMET

CEYLANLI

MEHMET K.

KİŞİ

MUHİTTİN T.

ÖZSAĞLAM

OSMAN

BİCAN

ÖYKÜ

AKCAN

REYHAN

SOYSEVEN

SALAHİ

ŞAHİNER

SERKAN

SOYALAN

ŞİFA

ÇOLAKOĞLU

SILA

USAR İNCİRLİ

SİMGE

OKBURAN

SUZAN

KISAOĞLU

TEBERRÜKEN

ULUÇAY

TEKİN

SÖYLEMEZ

TUFAN

VUDALI

TÜLAY

SÖNMEZ

TÜLİN

MURAT

ULAŞ

ERZEN

UMURE

ÖRS

ÜRÜN

SOLYALI

VELİ

ARDIÇ

YALÇIN

KÖMÜRCÜGİL

ZALİHE

SİPAHİ

 

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