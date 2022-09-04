İŞTE CTP PARTİ MECLİSİ
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi üyeleri belirlendi.
Parti Meclisi seçiminde en yüksek oyu milletvekili Ürün Solyalı aldı.
En fazla oy alan ilk 10 isim ise şunlar oldu:
Ürün Solyalı, Sıla Usar İncirli, Devrim Barçın, Fikri Toros, Hamit Caner, Feriha Tel, Muhittin Özsağlam, Teberrüken Uluçay, İzlem Nizam ve Armağan Candan oldu.
CTP Parti Meclisi’ne seçilen isimler şöyle açıklandı:
AHMET
LATİF
ALEV
ŞENSOY
ALİ
KARAVAZİRLER
ALPAY
ÇELEBİ
ARMAĞAN
CANDAN
ASIM
AKANSOY
ASLI
MURAT
AZİZ
KAYA
BEHÇET
ÖZNAÇAR
BENGİZ
EROĞLU
BİLEN
SAYILI
BİROL
KARAMAN
BURHAN
ERASLAN
ÇAĞKAN
KABATAŞ
CEMAL
MERT
CEMİL
SARIÇİZMELİ
CENK
PAŞA
CEYHUN
BİRİNCİ
ÇİÇEK
GÖÇKÜN
DERVİŞ
AYGIN
DEVRİM
BARÇIN
DOĞUKAN
AKDENİZ
DUDU KILINÇ
CUMAOĞULLARI
ERDOĞAN
SORAKIN
ERDOĞAN
GARİP
ERKUT
ŞAHALİ
FATMA
ŞENÇAĞ
FAZİLET
ÖZDENEFE
FERİHA
TEL
FİDE
KÜRŞAT
FİKRİ
TOROS
FİLİZ
BESİM
GAYE
ASTAN ÇOBAN
GÖKHAN
PAŞA
GÜLDEN
KARAKAYA
HAFFE
IŞISAL
HALİL
USKURİ
HAMİT
CANER
HASAN
ÖZTAŞ
HAŞİM
KİRACIOĞLU
HASRET
DESTEBANOĞLU
HAZAR
VAHİP
HÜDA
AVŞAROĞLU
HÜLYA
DEMİREL AKBİL
HÜLYA
DEVAŞAN
HURİ
AKANSOY
HÜSEYİN
ÖZEL
HÜSEYİN
GÜRŞAN
İZLEM
NİZAM
MAHMUT
KANBER
MEFTÜNE
HOCALI
MEHMET
ÇAĞLAR
MEHMET
CEYLANLI
MEHMET K.
KİŞİ
MUHİTTİN T.
ÖZSAĞLAM
OSMAN
BİCAN
ÖYKÜ
AKCAN
REYHAN
SOYSEVEN
SALAHİ
ŞAHİNER
SERKAN
SOYALAN
ŞİFA
ÇOLAKOĞLU
SILA
USAR İNCİRLİ
SİMGE
OKBURAN
SUZAN
KISAOĞLU
TEBERRÜKEN
ULUÇAY
TEKİN
SÖYLEMEZ
TUFAN
VUDALI
TÜLAY
SÖNMEZ
TÜLİN
MURAT
ULAŞ
ERZEN
UMURE
ÖRS
ÜRÜN
SOLYALI
VELİ
ARDIÇ
YALÇIN
KÖMÜRCÜGİL
ZALİHE
SİPAHİ