İŞTE BELEDİYELERİN SAYISINI AZALTAN YASA!

Muhalefetin karşı duruşu ve belediyelerin eylemine rağmen, komite değişikliği ve hükümetin oy çokluğuyla geçen Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı günler sonra Meclis tarafından açıklandı.

Tasarıya ilişkin metnin bugün veya yarın dağıtılmasının beklendiği, “Meclis tarafından düzenlenmekte” olduğu ifade edilmişti.

UBP'nin oylarıyla geçen 18 belediyeye göre yeni yerel yönetimler haritasında

Adanın güneyinde, Kıbrıs Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan Eylence ve Büyük Kaymaklı bölgelerinin de harita içerisinde Lefkoşa Türk Belediyesi sınırlarına dahil edilmesi dikkat çekti.

En az Tatlısu, en çok İskele…

Taslak çalışmada, belediyelere bağlı yerleşim yerleri de detaylandırıldı.

Buna göre en az yerleşim yeri 1 köy ile Tatlısu Belediyesi’nde. En çok köy ise İskele Belediyesi’nde…

İskele Belediyesi 22 köye hizmet verecek.

Birleşen belediyeler…

Komiteden oy çokluğuyla geçen yasa tasarısına göre, Mehmetçik ile Büyükkonuk Belediyesi birleşti.

Lapta ile Alsancak Belediyesi de “Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi” olarak tek çatı altına toplandı.

Bununla birlikte Çatalköy ile Esentepe Belediyesi, Yeni Erenköy ile Dipkarpaz Belediyesi “Erenköy-Karpaz Belediyesi” ismi altında birleşti.

4 belediye tek çatıda…

Mesarya bölgesinde hizmet veren 4 belediye; Akdoğan, Paşaköy, Vadili ile İnönü Belediyesi tek çatı altında toplandı, “Mesarya Belediyesi” olarak birleşti.

Aynı bölgedeki Beyarmudu Belediyesi ise birleşmeye dahil edilmedi.

Geçitkale ile Serdarlı Belediyesi de tek çatı altında toplandı.

Alayköy Gönyeli’ye, Akıncılar Değirmenlik’e…

Haritaya göre, Alayköy Belediyesi Gönyeli Belediyesi sınırlarına dahil edildi.

Akıncılar Belediyesi de Değirmenlik ile birleşti.

Neler olmuştu?

Hatırlanacağı üzere belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili yasa tasarısının komitede oy çokluğuyla geçmesi, 28 olan belediye sayısının 18’e düşürülmesi, hükümetin oy çokluğuyla geçmiş, muhalefet ve ilgili sendikalar bu tasarının ülkede çok kısa zamanda kaos yaratacağını ifade ederek buna karşı çıkmıştı.

Tasarı, Perşembeyi Cumaya bağlayan gece yarısı oy çokluğuyla onaylanmıştı.

İŞTE YASADA YER ALAN BELEDİYELER:

Lefkoşa Türk Belediyesi Gönyeli Belediyesi Mağusa Belediyesi Girne Belediyesi Güzelyurt Belediyesi Lefke Belediyesi Yeniboğaziçi Belediyesi Dikmen Belediyesi Beyarmudu Belediyesi Değirmenlik Belediyesi Mesarya Belediyesi Alsancak Çamlıbel Belediyesi Çatalköy Esentepe Belediyesi Tatlısu Belediyesi İskele Belediyesi Geçitkale Serdarlı Belediyesi Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Erenköy Karpaz Belediyesi

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