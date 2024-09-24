İşte 2023 vergi rekortmenleri: Türkiye İş Bankası ve Tahir Topal ilk sırada

2023 yılı vergi listeleri açıklandı. Buna göre kurumlarda Türkiye İş Bankası en fazla veren kurum olurken şahıslarda en fazla vergiyi Tahir Topal ödedi. Bankaların kurumlar listesinin ilk sıralarını paylaştığı görülürken şahıslarda tanıdık iş insanları ilk sıralara yerleşti.

Kurumlarda ilk 20

Resmi Gazete’de yayınlanan vergi listelerine göre en fazla vergi veren İLK 20 ŞİRKET şu şekilde sıralandı:

1- Türkiye İş Bankası 499,045,720.82

2- Merit Kıbrıs Turizm Limited. 413,782,784.13

3- Türkiye Halk Bankası 288,611,891.62

4- Kıbrıs İktisat Bankası 192,328,717.13

5- Adem A. Kaner ve Kardeşi Ltd. 164,450,330.35

6- Aksa Enerji Üretim A.Ş. 154,915,072.54

7- Creditwest Bankn Ltd. 154,013,049.30

8- Türkiye Ziraat Bankası 145,965,076.01

9- Türkiye Garanti Bankası 136,240,209.66

10- Asbank 126,990,462.08

11- Kıbrıs Kapitalbank 104,999,671.50

12- Yakın Doğu Bank Ltd. 101,942,932.56

13- Boğaz Endüstri ve Madenciliik Ltd. 101,544,059.47

14- Kantara Palace Ltd. 95,651,027.70

15- Arkın İnvestments Ltd. 95,651,027.70

16- Arkın Hospitaly Ltd. 91,016,657.53

17- Nicosia Betting 85,023,511.07

18- Net Holding Anonim Şirketi 83,940,684.23

19- Paramaribo Turizm Litd. 72,853,539.68

20- K.T Kooperatif Merkez Bankası 70,170,099.55

Şahıslarda ilk 20

Resmi Gazete’de yayınlanan vergi listelerine göre en fazla vergi veren İLK 20 KİŞİ şu şekilde sıralandı:

1- Tahir Topal 36,149,685.84

2- Gaye Boyacı Menteş 7,096,884.01

3- Burak Başel 6,473,179.06

4- Turgay Ersalıcı 4,604,470.80

5- Mustafa Hacıali 4,080,000.00

6- Taylan Selçuk Zorluer 3,920,900.92

7- Önder Sanver 3,729,027.82

8- Hasan C. Pehlivanoğulları 3,667,047.68

9- Ahmet Sanver 3,468,949.62

10- Işın Cemil 3,298,695.32

11- İbrahim Hakan Börteçene 3,135,070.08

12- Syed M.M Zaheer 3,106,675.41

13- Esin Esmen 2,692,404.51

14- Bertan Özberkman 2,689,868.67

15- Şaban Cemil Kazancı 2,666,922.36

16- Özlem Onbaşı 2,639,330.68

17- Erbil Arkın 2,589,455.61

18- Mazhar Iqbal Choudhry 2,393,563.82

19- Şeren Sözgen 2,305,896.76