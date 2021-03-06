İstanbul'da kadınlar sokakta: "Özgürlüğümüzü kazanacağız"

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne yaklaşırken Türkiye'nin farklı noktalarından kadınlar ve sivil toplum kuruluşları (STK) kadın cinayetlerine karşı ve kadın hakları için yürüyüi düzendi.

İstanbul 8 Mart Kadın Platformu'nun çağrısıyla yürüyüşe katılmak isteyen kadınlar, saat 16.00’da Kadıköy Beşiktaş İskelesi'nde 'Özgürlüğümüzü Kazanacağız' sloganıyla biraraya geldi.

Alkışlar ve şarkılar eşliğinde kadınlar ve kadın hakları savunucuları renkli görüntüler oluşturdu.

"İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğiz"

8 Mart Kadın Platformu adına yapılan ortak açıklamada ise mücadele vurgusu yapıldı.

Açıklamayı okuyan Nazlı Andan, “Latin Amerika’dan Avrupa’ya, Güney Asya’dan Ortadoğu’ya dünyanın dört bir yanında kadınlar olarak isyanımız pandemiye rağmen devam ediyor. Bugün Boğaziçi’nde ‘atanmış değil seçilmiş’ diyerek kayyımlara karşı üniversitelerimizi savunan kadınlarız. Yıllardır kayyımların kadın kazanımlarına karşı erkek-devlet şiddeti icraatlarını yürütmesine karşı kentlerimizi savunan kadınlarız! Özgürlüğümüz için bir aradayız, özgürlüğümüzü kazanacağız. Yaşamımızı, kampüsümüzü, kentlerimizi bizler yöneteceğiz” dedi.

"İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" demekten vazgeçmeyeceklerini dile getiren Andan, sözlerine şöyle devam etti:İstanbul Sözleşmesi’ni, 6284 Sayılı Kanun’u, önleme ve koruma kararlarını uygulamayan erkek-devlete ‘Suçlu sensin’ diyen kadınlarız! Şiddet faili erkeklerin cezasız bırakıldığını, devlet eliyle kadınların kaybedildiğini gören ve birbirinden asla vazgeçmeyen kadınlarız! Erkek şiddetine karşı hayatını savunduğu için tutsak edilen kadın arkadaşlarımızın sesini sesimize katıyoruz. Özgür, eşit ve şiddetsiz bir yaşam için mücadele eden, prangalarla evlere, ilçelere hapsedilen bütün kadınlar için bir aradayız, özgürlüğümüzü kazanacağız. Çünkü biz sözümüzü, örgütlenmemizi, mücadelemizi ve hayatlarımıza sahip çıkma özgürlüğümüzü de kazanacağız.

Independent Türkçe