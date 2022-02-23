İsmet Kotak’ın yaşamı sanal sergide…

Gazeteci-yazar, politikacı ve eski bakanlardan İsmet Kotak’ın yaşamı sanal sergi olarak www.ismetkotak.com web sitesi üzerinden yayımlanmaya başladı. Sergide İsmet Kotak’ın doğumundan ölümüne yaşam öyküsü; fotoğraflar, videolar ve belgelerle anlatılıyor.

İsmet Kotak’ın doğum günü olan bugün yayımlanan sanal sergi, Abrakadabra İletişim Yönetimi (ACM Cyprus) tarafından hazırlandı. Serginin sanat direktörlüğünü Mine Kar, editörlüğünü ise Cem Kar yaptı.

Kotak: “Amacımız onu tanıyamayan genç nesillere onu tanıtmak”

Sergi ile ilgili açıklama yapan İsmet Kotak’ın oğlu Serhat Kotak, sergiye katkı koymak isteyenleri kendilerine ulaşmaya çağırdı. Kotak, “Bu noktada katkıda bulunacak herkese açığız ve katkılarınızı özlemle bekliyoruz. Katkıda bulunmak isteyenler eklemeyi düşündükleri fotoğraf ve bilgileri ACM Cyprus’a, info@acmcyprus.com adresinden gönderebilirler. Bu serginin hazırlanmasını sağlayan ACM Cyprus’a, muhteşem web sunumunun yaratılmasına katkıda bulunan sanat direktörümüz Mine Kar’a, projenin hem fikir babası hem editörü ve projenin hayata geçmesindeki en büyük payın sahibi olup araştırmalarda ve yapımda canı gönülden çalışan Cem Kar’a ve bundan sonra katkıda bulunacaklara şimdiden teşekkür ederim” dedi.