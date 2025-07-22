“İşlem özensiz yapılmadı, inceleme başlatıldı”

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğü, internet üzerinden yayınlanan “25 Günlük Bebeğe Bu Yapılır Mı?” başlıklı haberle ilgili açıklama yaparak, kan alma işleminin deneyimli bir hemşire tarafından gerçekleştirildiğini ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, kamuoyunun araştırılmadan yapılan bu tür haberlere itibar etmemesi istendi.

“Hemşire 30 yıllık deneyime sahip”

21 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan haber üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduklarını belirten Daire, “Hastanemiz çocuk kan alma ünitemizde günlük ortalama 60 bebekten tetkik için kan alma işlemi gerçekleştirilmektedir. Bahse konu bebeğe aynı gün kan alma işlemini gerçekleştiren hemşire, 30 yıllık çocuk yoğun bakım deneyimine sahip bir personel olup, yalnızca o gün 30-40 bebekten kan almıştır” denildi.

“Morluk yeni doğanlarda sık görülen bir durum”

Açıklamada, yenidoğan bebeklerin damar yapılarının son derece hassas olduğu ve morluk oluşmasının olağan bir durum olduğu vurgulandı:

“Yenidoğanlardan kan alma sırası veya sonrasında morarma, %4-5 oranında karşılaşılan bir durumdur. Genellikle tehlikeli bir durum olmayıp kendiliğinden düzelmektedir. İğne ucu dokunduğunda ince damarlar kolayca kanayabilir ve bu da ciltte morluk olarak görülebilir.”

“Birden fazla deneme gerekebilir”

Yenidoğanların cilt yapısının kolay yaralanabilir olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bebeklerin damarlarının bulunması ve istenilen kan miktarının alınması sırasında genellikle birden fazla deneme gerekebilir. Turnike uygulaması tekrarlanmakta ve basınç süresi uzayabilmektedir. Tüm bunlar morarma ihtimalini artırabilir” ifadeleri yer aldı.

“İnceleme başlatıldı, kamuoyu yeniden bilgilendirilecek”

Açıklamada ayrıca, hasta yakınının şikayetinin dikkate alındığı ve gerekli araştırmaların başlatıldığı belirtilerek, “Gerek hastane personelimiz gerekse hastalarımız sahipsiz değildir. Araştırmanın tamamlanmasının ardından gerek duyulması halinde kamuoyu yeniden bilgilendirilecektir” denildi. Daire, bilgi sahibi olunmadan yapılan haberlere kamuoyunun itibar etmemesi gerektiğinin de altını çizdi.