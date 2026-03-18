İskele’de öğrencilere yönelik ‘Müzikli Masallar’ etkinliği yapıldı

İskele AKM’de dün ve bugün gerçekleştirilen etkinliğe, bölge okullarında eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde katıldı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte müzik ve hikaye anlatımını bir araya getiren Dervişe Güneyyeli Kutlu’ya müzikte Burcu Müniroğlu Karagöz ve Evren Karagöz eşlik etti.

Gösterinin ardından İskele Belediyesi Kültür ve Sanat ve Dış ilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa, Dervişe Güneyeli Kutlu, Burcu Müniroğlu Karagöz ve Evren Karagöz’e teşekkür plaketi takdim etti.

Kültür ve Sanat günleri, bu akşam “Nenemin Mutfağı” etkinliğiyle devam edecek, saat 19.00’da başlayacak etkinlikte, geleneksel Kıbrıs yemekleri, canlı yapım ve tadım stantları eşliğinde halkla buluşturulacak.