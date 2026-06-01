İskele ve Alsancak’ta iki ani ölüm

İskele’de 64 yaşındaki Mehmet Demir, Alsancak’ta ise 48 yaşındaki Murat Tezkol aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Her iki ölümün nedeni yapılacak otopsilerin ardından belirlenecek.

Polisten verilen bilgiye göre, 31 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında İskele’de sakin Mehmet Demir (64), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Demir’in cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadığı belirtilirken, ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği kaydedildi.

Öte yandan, 1 Haziran 2026 tarihinde saat 03.00 sıralarında Alsancak’ta sakin 48 yaşındaki Murat Tezkol da evinde aniden rahatsızlandı. Ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan Tezkol, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis, her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.