İskele Belediyesi'nin çocuklara yönelik yaz etkinlik programı devam ediyor

İskele Belediyesi'nin, İskele Gençlik Merkezi (İGEM) bünyesinde tasarladığı, çocukları fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden geliştirmeye yönelik etkinlikleri devam ediyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 5-12 yaş arası çocuklara yönelik etkinliklerin yapıldığı mekanı ziyaret etti.

Çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetler düşünülerek hazırlanan programda, çocuk pilatesi, okçuluk, judo, müzik ve ritim, drama, el becerileri ve yaratıcılık, satranç, takım zekâ oyunları, resim, bilim ve deney, doğa ve çevre ile halk dansları atölyeleri yer alıyor. Etkinlikler 5 Eylül'e kadar devam edecek.

El Becerileri ve Yaratıcılık Atölyesinde, Tülay Alpler eşliğinde yasemin çiçeğini ipe dizme eğitimi alan çocuklarla bir araya gelen Sadıkoğlu, çocukların geleneksel el becerilerini öğrenmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bilgi ve tecrübelerini büyük bir özveriyle çocuklara aktaran Tülay Alpler’e teşekkür etti.