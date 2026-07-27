Kentsel Dönüşüm Taşınma Süreci ve Devlet Kira Yardımları

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Kentsel dönüşüm nedeniyle evini boşaltmak zorunda kalan mülk sahipleri ve kiracılar için taşınma süreci nasıl işliyor? Uzmanlar, devletin sunduğu kira yardımı başvuru şartlarını ve dairesini yenileyenlerin nakliye sürecinde dikkat etmesi gerekenleri açıkladı. Deprem riski altındaki binaların yenilenmesi amacıyla yürütülen kentsel dönüşüm projeleri, özellikle İstanbul gibi metropollerde binlerce ailenin aynı anda ev değiştirmesine neden oluyor. Yıllardır oturduğunuz binanın yıkılacak olması hem duygusal hem de lojistik açıdan zorlu bir sürecin başlangıcıdır. Evi boşaltmak için verilen kısıtlı süreler, eşyaların geçici bir adrese taşınması veya depolanması gerekliliği vatandaşlar üzerinde ciddi bir baskı oluşturur.

Ancak devlet, riskli yapı ilan edilen binalarda ikamet eden vatandaşların bu yükünü hafifletmek adına taşınma ve kira yardımı desteği sunmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen bu süreçte hak kaybına uğramamak ve sorunsuz bir Kentsel dönüşümde nakliyat operasyonu yürütmek için adımları doğru atmak gerekir.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı ve Taşınma Desteği Şartları

Riskli yapı tespiti kesinleşen binalarda oturan hem kat malikleri (ev sahipleri) hem de kiracılar yasal haklardan faydalanabilir. Yardım miktarları ve ödeme süreleri büyükşehirlerin ekonomik koşullarına göre her yıl güncellenir. Başvuru sürecinde izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

Ev Sahipleri İçin Kira Yardımı: Riskli yapıda en az bir yıl ikamet ettiğini belgeleyen ev sahipleri, mevzuatta belirlenen süre boyunca (genellikle 18 ila 36 ay arası) aylık kira yardımı alabilirler.

Kiracılar İçin Taşınma Desteği: Kiracılara genellikle aylık kira yardımı yerine tek seferlik "Taşınma Yardımı" (defaten ödeme) verilir. Bu ödeme, kiracının yeni bir eve geçerken oluşacak nakliye ve emlakçı masraflarını karşılamayı hedefler.

Gerekli Belgeler: e-Devlet üzerinden veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri'ne yapılan başvurularda; riskli yapı raporu, tapu veya kira kontratı, tahliye edildiğine dair ıslak imzalı tutanak ve IBAN bilgileri ibraz edilmelidir.

Geçici Taşınmalarda Eşya Depolama ve Nakliye Stratejisi

Kentsel dönüşüm sürecinde en büyük ikilem, yeni bina tamamlanana kadar geçen 1-2 yıllık sürede eşyaların ne olacağıdır. Birçok aile bu süreçte daha küçük bir kiralık eve geçmek zorunda kalır. Eski evdeki tüm mobilyaların yeni ve küçük eve sığmaması durumunda eşyaları satmak yerine güvenli alanlarda saklamak en mantıklı yoldur. Bu gibi durumlarda, eşyaların bir kısmı yeni kiralık eve götürülürken, kalan kısmı kurumsal bir İstanbul eşya depolama tesisinde kilitli özel odalara kaldırılır. Bina tamamlandığında ise depodaki eşyalar tekrar çıkarılarak sıfır daireye nakledilir. Bu ikili operasyonun sorunsuz ilerlemesi için firmanın hem depolama hem de nakliye altyapısının güçlü olması şarttır.

Zaman Kısıtlamasına Karşı Profesyonel Çözüm

Kentsel dönüşüm binalarında elektrik ve suyun kesilmesine dair resmi tebligatlar geldiğinde zaman çok daralır. Tüm komşuların aynı haftalarda binayı boşaltmaya çalışması, sokakta büyük bir araç karmaşasına yol açar. Bu kaotik ortamda mağdur olmamak adına, anlaştığınız firmanın resmi sözleşmeli çalışması ve verilen randevu saatine sadık kalması vital bir önem taşır. Erken aşamada alınan şeffaf evden eve nakliyat fiyatları sayesinde bütçenizi planlayabilir ve devletten alacağınız taşınma desteğiyle masraflarınızı net bir şekilde dengeleyebilirsiniz.

Özetle, kentsel dönüşüm bir kriz değil, daha güvenli bir geleceğe geçiş adımıdır. Devletin sağladığı yasal haklarınızı zamanında takip edin, zaman darlığı nedeniyle merdiven altı nakliyecilere teslim olmadan profesyonel ve sigortalı lojistik firmalarıyla çalışarak bu süreci huzurla atlatın.