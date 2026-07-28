Boğulma tehlikesi geçiren 24 yaşındaki genç yoğun bakımda

Alsancak’ta, dün, denizde boğulma tehlikesi geçiren 24 yaşındaki Dılawar Hussaın (E), yoğun bakımda.

Polisten verile bilgiye göre, dün saat 19.30’da yüzmek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Hussaın çevredekiler tarafından kurtarıldı. Hussaın, ambulansla kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.