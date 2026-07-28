Resmi evrakta sahtecilik ve kaçak yaşamdan cezaevine gönderildi

Lefkoşa'da, "resmi evrak düzenleme, tedavüle sürme ve KKTC'de ikamet izinsiz kalma" suçlamalarıyla tutuklanan S.İ., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Emre Özdiken, 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi'ne giriş-çıkış dökümü almak için başvuran zanlının Pakistan pasaportunda yapılan incelemede, muafiyet izni mühründeki tarihin tahrif edildiğinin belirlendiğini söyledi. Polis, mühürde yer alan 16 Ağustos 2024 tarihinin silinerek 16 Ağustos 2025 olarak değiştirildiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının sahtelediği pasaportu görevli muhaceret memuruna ibraz ederek tedavüle sürdüğünü belirtti. Yapılan muhaceret kontrolünde ise zanlının 16 Ağustos 2024 tarihinden itibaren 710 gündür KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun belirlendiğini ifade etti.

Suçüstü tutuklanan zanlının, suçunu kabul eder nitelikte gönüllü ifade verdiğini aktaran polis, zanlıdan alınan el yazısı ve imza örneklerinin Polis Genel Müdürlüğü Belge İnceleme Uzmanlığı'na gönderildiğini söyledi. Ayrıca zanlının cep telefonunun incelenmek üzere Polis Genel Müdürlüğü Data Şubesi'ne gönderildiğini ve inceleme sonucunun beklendiğini belirtti.

Polis, zanlının soruşturmaya etki edebilecek kısmının tamamlandığını, ülkede ikamet izinsiz bulunduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yargılanıncaya kadar iki ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.