Kıbrıs Surfcasting ve Sportif Balıkçılık Derneği, Esenköy Halk Plajı'nda gerçekleştirdiği sahil temizliği etkinliğiyle çevre bilincine dikkat çekti. Dernek, denizlerin ve kıyıların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Kıbrıs Surfcasting ve Sportif Balıkçılık Derneği, Esenköy Halk Plajı'nda sahil temizliği etkinliği düzenledi. Etkinlikte gönüllüler, sahilde biriken atıkları toplayarak kıyının temizlenmesine katkı sağladı.

Dernekten yapılan açıklamada, temiz bir çevre ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Kıbrıs bırakılması amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan gönüllülere teşekkür edildi. Açıklamada, doğayı korumanın ortak bir sorumluluk olduğu vurgulanarak benzer çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Etkinliğe destek veren Artesa Marine ile Erenköy-Karpaz Belediyesi'ne de teşekkür edilen açıklamada, çevre bilincine katkı sunan kurumların sosyal sorumluluk anlayışının önemine dikkat çekildi.