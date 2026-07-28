"Federal çözüm şimdi"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs temasları kapsamında, federal çözüm ve barış talebini dile getirmek isteyen Birleşik Kıbrıs- İki Toplumlu Barış İnisiyatifi'nin çağrısıyla her iki toplumdan sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve bireyler Dayanışma Evi önünde bir araya geldi.

Guterres'i karşılayıp selamlamak amacıyla birlikte, yan yana ve omuz omuza toplandı. Etkinlikte federal çözüme ve barışa destek mesajları verildi.

Guterres'in, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile Başkanlık Sarayı'ndaki görüşmesinin ardından Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile görüşmek üzere kuzeye geçmesi bekleniyor.