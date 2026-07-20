Limasol bir hafta boyunca Kıbrıs ve dünyadan belgesellere ev sahipliği yapacak

Murat OBENLER

‘Limasol Uluslararası Belgesel Festivali’, 21. kez Limasol’da Kıbrıs’tan ve dünyadan belgeselleri sinemaseverlerle buluşturacak. Bu yıl 1-8 Ağustos tarihleri arasında Carob Mill ‘deki Ceronia Hall’da yer alacak 21 belgesel film yer alacağı film gösterimleri sonrasında da mekân dışında canlı ve Dj.ler tarafından her gece müzik etkinliği olacak. Kâr amacı gütmeyen Brave New Culture tarafından düzenlenen, Kıbrıs’ta çağdaş ve yaratıcı belgeselleri izleyiciyle buluşturmayı amaçlayan festivalin ana sponsorluğunu Kültür Bakan Yardımcılığı Çağdaş Kültür Dairesi yaparken Kıbrıs’tan Evagoras and Kathleen Lanitis Foundation destekleri başta olmak üzere çeşitli kültürel örgütlerle-kolektiflerle iş birliği ve yabancı elçiliklerin iş birliği de önemli bir dayanışma örneği olarak dikkat çekiyor.



Kıbrıs’tan iki film gösterilecek, yönetmenler film sonrası soruları cevaplayacak

Bu yıl çoğunluğu ortak yapım olan aralarında 19 ülkeden 21 filmin gösterimi yapılacak ve filmler orijinal dilinde, İngilizce ve Yunanca alt yazılı olarak gösterilecek. Kıbrıs’tan biri ortak yapım olmak üzere toplam 2 film sinemaseverlerle buluşacak. Yaşamını uzun yıllardır Kıbrıs’ın kuzeyinde sürdüren Johan Duchateau’nun Khalil Betz-Heinemann ile birlikte yönettiği 60 dakikalık 2025 yılı Finlandiya-Kıbrıs yapımı “The Flycatcher – Sinekçi” ve yönetmen Stephanos Stephanides’in “Remembering Mariamman” adlı belgeselleri yönetmenlerin katılımıyla gösterilecek.



Sinekçi: Kıbrıs’ta Sıtma’nın yok edilme süreci ve ulusal bölünmüşlüklerin ötesine geçen, “dayanışma ve başarıya dair unutulmuş bir hikâye”

Kıbrıs, dünyada sıtmayı kökten yok eden ilk ülkeydi. Sinekçi Belgeseli arşiv fotoğrafları, sözlü tanıklıklar ve kişisel anılar aracılığıyla, hastalığı ortadan kaldırmaya yönelik yürütülen kampanyayı anlatıyor. Hikâyenin merkezinde ise, bu yok etme çabasına öncülük eden halk sağlığı müfettişi Mehmet Aziz yer alıyor. Bu, ulusal bölünmüşlüklerin ötesine geçen, “dayanışma ve başarıya dair unutulmuş bir hikâye”.

Bu yıl festivalde farklı bölümler altında filmler gösterilecek.



The Refugee Experience and War

One in a Million (Yön:Itab Azzam & Jack MacInnes)-İngiltere,ABD ortak yapımı film 2026 Sundance Festivali’nde En İyi Yönetim ve Seyirci Ödülleri’ni kazandı.

A Fox Under a Pink Moon (Yön:Mehrdad Oskouei)-İran-Fransa ortak yapımı film IDFA 2025’te En İyi Belgesel Ödülü’nü kazandı.

Birds of War (Yön: Janay Boulos & Abd Alkader Habak)-İngiltere-Suriye-Lübnan ortak yapımı film Sundance 2026’da Jüri Özel Ödülü’ne uzandı.



Experiences of Otherness

A Song Without Home (Yön: Rati Tsiteladze)- Gürcistan yapımı film Selanik Belgesel FF’de Özel Mansiyon ve Mermaid Ödülü’nü kazandı.

Mineshaft:The Cruising Murders(Yön:Jeffrey Schwarz)ABD Yapımı filmde Al Pacino rol alıyor

In Hell With Ivo (Yön:Kristina Nikolova)



Arts and Artists

Bull’s Heart (Yön: Eva Stefani)- Film, Dimitris Papaioannou’nun koreografi pratiğine dair bir inceleme olmasının yanı sıra, hem yaratıcı süreci hem de performansın kendisini kayıt altına alarak “Transverse Orientation”ın gelişim sürecini konu alıyor.

Nova '78 (Yön: Aaron Brookner, Rodrigo Areias)- 1978 yılında New York’un East Village semti, yazar ve "karşı kültür ikonu" William S. Burroughs’a adanmış ilham verici bir etkinlik olan Nova Convention’a ev sahipliği yaptı. Katılımcılar arasında Frank Zappa, Allen Ginsberg, John Cage, Patti Smith, Philip Glass ve Laurie Anderson yer alıyordu. Yaratıcı özgürlüğe bir övgü niteliğindeki bu belgesel, Amerikan avangardının bu heyecan verici buluşmasını yeniden ele alıyor.

Barbara Forever (Yön: Brydie O’Connor). Film deneysel ve queer sinemanın efsanevi ismi Barbara Hammer’a (1939–2019) bir saygı duruşu niteliğinde. Yönetmenin ortaya koyduğu bu portre, bütünüyle Hammer’ın kendi sesinden ve görüntülerinden oluşuyor.



Today’s World: Contradictions and Complexities

The Urban Condition: An Expanded Screening (Kentin Durumu: Genişletilmiş Bir Gösterim), The Island Club işbirliğinde ve Androula Kafa’nın küratörlüğünde sunulacak belgesel arşiv görüntülerinden sanatçı filmlerine ve müzik videolarına kadar geniş bir yelpazedeki eserleri canlı müzik performanslarıyla bir araya getiriyor. Program, Kıbrıs'ın kentsel manzarasının hızlı dönüşümü ve soylulaştırılmasından yola çıkıyor.

The Oligarch and the Art Dealer (Yön: Andreas Dalsgaard), üst düzey sanat ticareti dünyasında geçen, sürükleyici bir gerilim filmi olarak ilerliyor.

A City in the Forest (Yön: Lev Omelchenko & Nolan Huber) ABD yapımı film yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir ormanın ve yerel halk tarafından onu kurtarma mücadelesinin hikâyesini anlatıyor. Çevresel ırkçılık, yolsuzluk, polis şiddeti ve muhalefetin suçlulaştırılması, bu belgeselin merkezinde yer alıyor.

The History of Concrete(Yön:John Wilson)

TikTok Never Dies (Yön: Hao Wu) Film bağımlılık yaratan Çinli sosyal medya platformu TikTok'a yönelik önerilen ABD yasağına ilişkin hukuki mücadeleyi konu alıyor.



Human Tragedy

Filthy / Sucia (Yön: Bàrbara Mestanza & Marc Pujolar) Bàrbara Mestanza bir oyuncudur. Yıllar önce maruz kaldığı tecavüz, kabullenemediği ve derinden sarsıcı bir deneyim olmuştur. Şimdi ise adalet ve yeni bir denge arayışındadır. Travma, suçluluk duygusu, iyileşme süreci, adalet ve sanatsal üretim; anlatının temel izleklerini oluşturur.

Closure (Yön: Michał Marczak) Polonya yapımı film Selanik Belgesel FF’de En İyi Film seçildi.



Humour and Music

The Golden Spurtle (Yön: Constantine Costi) Film sıcak bir üslup ve nazik bir mizahla, tablo gibi bir İskoç köyünde düzenlenen geleneksel yulaf lapası yapma şampiyonasını konu alıyor.

Still Pushing Pineapples (Yön: Kim Hopkins) Film 80'lerin pop fenomeni, Black Lace grubunun bir üyesi ve hit parça "Agadoo"nun arkasındaki ses Dene Michael’e odaklanıyor.

