Larnaka’da yangın!

Larnaka'ya bağlı Ayia Anna köyü yakınlarındaki Kalo Chorio atış poligonunda askeri tatbikat sırasında çıkan yangın nedeniyle köy tahliye edildi.

Cyprus Mail’de yer alan habere Sivil Savunma Sözcüsü Panayiotis Liasidis, Ayia Anna sakinlerinin güvenlik amacıyla Mosfiloti'de oluşturulan geçici barınma alanına tahliye edildiğini açıkladı.

Yetkililer, bölgenin güvenli olduğuna karar verilmesinin ardından vatandaşların evlerine dönmesine izin verileceğini belirtti.

Yangının, saat 12.40 sıralarında RMMO atış talimi sırasında çıktığı bildirildi.

İtfaiye Sözcüsü Andreas Kettis, ilk etapta Larnaka İtfaiyesi'ne bağlı üç itfaiye aracının bölgeye sevk edildiğini, ardından Orman Dairesi ekiplerinin de çalışmalara katıldığını söyledi.

Yangına havadan da müdahale edilirken, üç yangın söndürme uçağı alevlerin çevresine su bıraktı. Söndürme çalışmalarının koordinasyonu Orman Dairesi tarafından yürütülüyor.

Yangında bir gönüllü itfaiyeci yaralandı

Çıkan yangın yerleşim alanlarını tehdit etmeye devam ederken, bir gönüllü itfaiyeci müdahale sırasında yaralandı.

Güney basınında yer alan bilgilere göre yangın, bazı evlerin dış bölümlerini etkilerken, alevleri kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Ayia Anna'da çok sayıda gönüllü de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Görgü tanıkları, yangını duyurmak amacıyla kendilerine kilise çanlarını çalmalarının söylendiğini, ancak cep telefonlarına herhangi bir acil durum uyarısı gönderilmediğini ifade etti.

Yangına müdahale sırasında yüksekten düşen bir gönüllü itfaiyeci bacaklarından yaralandı. Yaralı itfaiyeci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, RMMO kaynakları, Kalo Chorio atış poligonunda eğitim faaliyeti yürütüldüğünü doğruladı.