Erhürman - Guterres görüşmesi tamamlandı

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Cumhurbaşkanlığı’nda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11.45’te başlayan görüşme saat 13.37'de sona erdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Güven Yaratıcı Önlemler ve Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar, Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman, Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Özel Asistanı Çise Zekai Faruk da hazır bulundu.

Antonio Guterres’e ise BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ve Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne eşlik etti.

Toplantı başlamadan önce Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres basına kısa bir değerlendirmede bulundu.

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman:

“BM’nin çabalarını destekliyoruz”

Görüşmede konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, Guterres ve heyetini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kıbrıs Türk halkının adil ve kalıcı bir çözüme yönelik güçlü iradesinin farkında olduğunuzu düşünüyorum. Güven Yaratıcı Önlemler konusunda üzerimize düşeni yapmak için elimizden gelenin en iyisi yapıyoruz. 2004 ve 2017 yıllarında yaşanan deneyimlerden farklı olarak, bu kez ortak hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacak yeni ve gerçekçi bir metodoloji üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Erhürman, “Çabalarınızı güçlü şekilde destekliyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizden emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri António Guterres:

“İki toplumun çözüm arayışına destek olmak amacıyla elimizden gelen her şeyi yapma kararlılığındayız”

BM Genel Sekreteri António Guterres ise, “İki toplumun çözüm arayışına destek olmak amacıyla elimizden gelen her şeyi yapma kararlılığındayız. Bir çözümün aynı zamanda garantör ülkelerin katkısına da bağlı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, iki toplumun refahını ve çözüme ulaşma kararlılığını güçlendirecek her türlü katkıyı sağlamaya büyük önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Guterres, bugün önünde bulunan önemli fırsatların değerlendirilmesine katkı sağlayacak ve süreci ileriye taşıyacak her türlü çabayı desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti ve "Burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Nazik ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum” dedi. ‎

Öte yandan Guterres, görüşme sonrası da Cumhurbaşkanlığı önünde kısa bir açıklama yaptı.