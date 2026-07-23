Creditwest Bank ailesi yaz partisinde buluştu

Bankacılık sektöründe yenilikçi yaklaşımı ve insan odaklı kurum kültürüyle öne çıkan Creditwest Bank, çalışanlarının motivasyonunu artırmak, ekip ruhunu güçlendirmek ve kurum içi iletişimi desteklemek amacıyla geleneksel hale getirdiği Yaz Partisi etkinliğini bu yıl Suna’s Beach Club’da düzenledi.

Creditwest Bank Genel Müdürlüğü, 13 şubesi ve Creditwest Sigorta çalışanlarından oluşan yaklaşık 260 kişinin katıldığı organizasyon, farklı birimlerde görev yapan ekiplerin bir araya gelmesine, kurum içi iletişimin güçlenmesine ve ekip ruhunun pekişmesine katkı sağladı.

Etkinlikte konuşan Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, bankanın bugün ulaştığı başarının en önemli mimarının çalışanlar olduğunu vurgulayarak, özverili çalışmaları ve bankaya kattıkları değer için tüm ekibe teşekkür etti. Altınbaş, başarılarının artarak devam etmesini temenni etti.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ise takım ruhunun ve pozitif fark yaratmanın bankacılık sektöründeki başarının temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, Creditwest'in başarı hikâyesine katkı sağlayan tüm çalışanlarla gurur duyduğunu ifade etti.

Etkinliğe katılan Creditwest Bank Hissedarı Sedef Altınbaş ile Creditwest Kurucu Üyesi Vakkas Altınbaş da çalışanları tebrik ederek, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.

Bu yıl ayrıca Creditwest Bank'ın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 12'ncisi düzenlenen "Kendimi Denemek İstiyorum" ve "Software Genius" staj programlarını başarıyla tamamlayan gençler de etkinliğe davet edilerek Creditwest ailesiyle bir araya geldi. Gençler, çalışanlarla tanışma ve kurum kültürünü yakından deneyimleme fırsatı bulurken, etkinlik samimi ve keyifli anlara sahne oldu.

Teknoloji destekli bilgi yarışması büyük ilgi gördü

Yaz Partisi kapsamında bu yıl ilk kez teknoloji destekli interaktif bir bilgi yarışması da düzenlendi. Çalışanlar, cep telefonları üzerinden çevrim içi olarak katıldıkları yarışmada Creditwest Bank ile ilgili soruları en hızlı ve doğru şekilde yanıtlamak için kıyasıya yarıştı.

Büyük ilgi gören yarışmanın sonunda Gölgem Kaderli birinci, Ahmet Keskin ikinci, Neslihan Çakmak ise üçüncü oldu. Dereceye giren çalışanlara altın ödülleri Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer tarafından takdim edildi.

Her geçen gün büyüyen ve ekibine yeni üyeler katan Creditwest Bank ailesi, geleneksel Yaz Partisi'nde bu yıl da müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir gece yaşadı. DJ Ümit Akdeniz'in performansıyla renklenen etkinlikte çalışanlar, yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek birlikte keyifli vakit geçirdi, takım ruhunu pekiştirdi ve yeni anılar biriktirdi.

Çalışanlarını en değerli gücü olarak gören Creditwest Bank, güçlü kurum kültürünü destekleyen sosyal etkinliklerle ekip ruhunu pekiştirmeye, çalışan bağlılığını artırmaya ve birlikte yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam ediyor.

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