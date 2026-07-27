İsrail'de 2 bin 500 yıllık nadir Kıbrıs sikkesi bulundu

İsrail'in Aşdod kentindeki bir plajda yaklaşık 2 bin 500 yıllık nadir bir Kıbrıs sikkesi bulundu. Uzmanlar, sikkenin İsrail'de bugüne kadar keşfedilen türünün ilk örneği olduğunu açıkladı.

İsrail Eski Eserler Kurumu'nun (IAA) açıklamasına göre sikke, plaj ziyaretçilerinin kaybettikleri eşyaları arayan Aşdod Belediyesi Plajlar Dairesi Müdür Yardımcısı Avi Chaprak tarafından tesadüfen bulundu. Buluntunun kuruma teslim edilmesinin ardından yapılan incelemelerde, sikkenin MÖ 5'inci yüzyılın ortalarına tarihlenen antik Kıbrıs'a ait bir "siglos" olduğu belirlendi.

Yaklaşık 11 gram ağırlığındaki sikkenin üzerinde bir koç ve koç başı figürleri ile antik Kıbrıs yazıları bulunuyor. Araştırmacılar, sikkenin gümüş kaplama bir metalden üretildiğini, bunun da o dönemde Kıbrıs'ta yaşanan gümüş kıtlığıyla bağlantılı bilinen bir uygulama olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, sikkenin antik dönemde Kıbrıs ile Doğu Akdeniz arasındaki ticaret ve deniz ulaşımına ilişkin önemli bilgiler sağlayabileceğini belirtti. Özellikle Salamis'ta basılan bu tür sikkelerin Doğu Akdeniz'de dolaşımda olduğu bilinse de, bulunduğu yer kesin olarak tespit edilen örneklerin oldukça nadir olduğu kaydedildi.