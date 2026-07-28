Ölümlü kazanın ardından kaçan sürücü yakalandı

Boğazköy-Gönyeli Anayolu'nda bu sabah meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından olay yerinden yaya olarak kaçan MP 773 plakalı aracın sürücüsü, Pınarbaşı mandıralar bölgesinde yakalandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, sürücünün bulunması için Girne Polis Müdürlüğü, Girne İtfaiye ekipleri ve Özel Harekat Müdürlüğü personelinin katılımıyla Dağyolu ve Pınarbaşı köyleri bölgesinde drone destekli arama çalışması yürütüldü.

Polis, aranan kişinin koyu tenli bir erkek olduğunu, üzerinde turuncu renk tişört bulunduğunu ve olay yerinden yalın ayak kaçtığının tespit edildiğini açıklamıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.