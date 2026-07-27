LAÇ Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Sırbistan’daki Uluslararası Festivale katıldı
Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Sırbistan’ın Kraljevo şehrinde düzenlenen Uluslararası Abresevics Summer Festivali’ne katıldı.
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Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Sırbistan’ın Kraljevo şehrinde düzenlenen Uluslararası Abresevics Summer Festivali’ne katıldı.
LAÇ Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, festivalde, Portekiz, Paraguay, Kuzey Makedonya ve Sırbistan’dan halk dansları ekipleri sahne aldı.
LAÇ Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, uluslararası kültürel etkinliklere katılımı önemsediklerini belirterek gençlerin ülkelerini en iyi şekilde temsil ettiklerini kaydetti.
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