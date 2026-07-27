Larnaka’da çıkan yangın kontrol altına alındı: “Yaklaşık 20 hektarlık alan yandı”

Ayia Anna köyü yakınlarındaki Kalo Chorio atış poligonunda askeri tatbikat sırasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sıcak hava ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın nedeniyle Orman Dairesi ile itfaiye ekipleri alarma geçti. Alevlerin büyümesi üzerine Ay. Anna ve Psevdas köylerinin tahliye edilmesi talimatı verildi. Yangın nedeniyle Ay. Anna köyündeki bazı evlerin de zarar gördüğü belirtildi.

Patlamamış mühimmat ihtimali nedeniyle itfaiye ekiplerinin atış alanına girerek yangının başladığı noktaya ulaşmakta güçlük çektiği, bu durumun söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı ifade edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, alevlerin bölgedeki rüzgar türbinlerine de tehlikeli şekilde yaklaştığı kaydedildi.

Orman Dairesi Müdürü Savvas Ezekiel, yangında yaklaşık 20 hektarlık alanın yandığını açıkladı. Saat 12.40'ta başlayan yangın, yoğun çalışmaların ardından saat 18.40'ta tamamen kontrol altına alındı.

Yangında bir gönüllü itfaiyeci yaralandı

Yangına müdahale sırasında yüksekten düşen bir gönüllü itfaiyeci bacaklarından yaralandı. Yaralı itfaiyeci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, RMMO kaynakları, Kalo Chorio atış poligonunda eğitim faaliyeti yürütüldüğünü doğruladı.