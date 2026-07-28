“Kıbrıs sorununun çözümü için önemli olan zaman şimdi”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile Başkanlık Sarayı'nda gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Kıbrıs sorununun çözümü için en kritik dönemin yaşandığını söyledi.

Görüşmenin açılışında konuşan Guterres, bölgede yaşanan kaos ve değişen jeopolitik dengelerin Kıbrıs'ı istenmeyen gelişmelerin merkezine taşıyabileceğine işaret ederek, “Kıbrıs sorununun çözümü için önemli olan bir an varsa, o da bugündür” dedi.

Guterres, ziyaretini “dayanışma ve alçakgönüllülük ziyareti” olarak nitelendirerek, amacının Kıbrıs'taki iki toplumun çözüm çabalarını desteklemek olduğunu ifade etti. Kıbrıs'ta bulunmasının yalnızca adaya değil, bölgedeki istikrara da katkı sağlayacak bir çözüm için önem taşıdığını belirten Guterres, “Ne yapılacağını söylemek benim görevim değil. Ancak tam bir kararlılıkla, çözüm çabalarını desteklemek için buradayım” diye konuştu.

Öte yandan Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis de Guterres'i yeniden adada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, BM Genel Sekreteri'nin ziyaretinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları temelinde Kıbrıs sorununun çözümüne olan bağlılığının açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

Hristodulidis, “Kıbrıs'ın, bölgenin ve uluslararası toplumun iyi haberlere ihtiyacı var. Desteğinize ve özellikle uluslararası sistemin çeşitli aktörler tarafından sorgulandığı bu zorlu dönemdeki siyasi kararlılığınıza güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir saat süren görüşme saat 11.30 sıralarında tamamlandı. Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Guterres, “Bu çok kritik dönemde Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkleri desteklemek için elimden geleni yapıyorum” dedi.