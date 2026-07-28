Alkollü kişi rahatsızlık vermekten tutuklandı

Mağusa’da faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunda, E.D.(E-23) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Söz konusu şahıs, iki ayrı odaya ait kapılara da yumruk ve tekme vurarak hasara uğrattı. Bahse konu şahıs tutuklandı

Mutfak tüpünün üzerine eşya yığarak yangın çıkaran alkollü kişi tutuklandı

Mağusa’da, 246 miligram alkollü olan H.C. (E-42), sarhoş olduğu sırada mutfak tüpünün üzerine yığdığı muhtelif eşyaları yaktı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

İkamet izinsiz üç kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen üç kişi tutuklandı.

Uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı

Esentepe ve Güzelyurt-Kalkanlı ana yolunda dün uyuşturucu madde tasarrufu suçundan iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Esentepe’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından C.T.Y’nin (E-36) evinde arama yapıldı.

Aramada şahsın tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo haline getirilmiş 10 TL’lik banknot bulundu.

Şüpheli hareketleri ele verdi

Güzelyurt-Kalkanlı ana yolunda ise, kaldırımda park halinde bulunan araç içerisindeki E.Z’nin (E-34) şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta polis tarafından arama yapıldı.

Aramada şahsın tasarrufunda içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan üç adet sarma sigara bulundu. Akabinde söz konusu şahsın Güzelyurt’taki evinde yapılan aramada da içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 8 adet içilmiş sarma sigara ve satışı yeşil reçeteye tabii olan toplam 25 adet hap bulundu.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.