İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu Jimnastik Federasyonu Başkanı Sapsızoğlu'nu kabul etti

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Jimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu'yla çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesi için neler yapılabileceğini görüştü.

İskele Belediye'sinden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesinde yer alan görüşmede, çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesi için yapılan çalışmalar ve yerel yönetimlerin sportif faaliyetlerin yaygınlaşması için koyabileceği katkılar ele alındı.

Sadıkoğlu kabulde, gençlerin sporla iç içe yetişmesini önemsediklerini kaydetti ve bu çerçevede spora destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.