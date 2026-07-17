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  3. Akile Ruh: Kangren sevdam
Akile Ruh: Kangren sevdam

Akile Ruh: Kangren sevdam

Zir zibiline rağmen, / Acıma, / Acıtanlarıma rağmen severim seni! / Güzelim Ada’m, / Kangren sevdam...

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Akile Ruh

Kangren Sevdam

Tuhaf bir aşk benimkisi,

Kaçmak istedikçe

Kollarımı daha sıkı sardığım

Köklerimi daha da

Derinlere saldığım...

Hani    

O meşhur söylem gibi

Ne seninle

Ne de sensiz edebildiğim...

Delice sevdiğim

Bazen nefret ettiğim.

Çokça kırıldığım,

Bir türlü kopamadığım.

Yürek sızım,

Uzatmalı sevgilim,

Kıbrıs’ım benim!

 

Nedir sana bu tutkum

Neden bu düşkünlüğüm

Bitmeyen heyecanım

Bu bağ nedir aramızda?

Bir fincan kahvede bulduğum huzur

Dizi dizi yasemin mi boynumda?

Kapı önlerinde ayıklanan molehiya

Köyümde,

Çocukluğumun geçtiği mahallede

Komşu çocuklarıyla oynadığım

Birayak, tutmaca mı?

Yarım ay dilimli karpuzumu

Suyunu akıta akıta

Üstümü batıra çıkara yediğim o günler

O tasasız çocukluğum mu?

Hellim-ekmeğim

Çakızdezim, alıç macunum benim

Magarına-bulli gibi ayrılamayız ki biz

Ağzımdaki kekre tadım

Mersinim, çala pademim...

Zir zibiline rağmen,

Acıma,

Acıtanlarıma rağmen severim seni!

Güzelim Ada’m,

Kangren sevdam...

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Gaile 529. Sayısı

Gaile 529. Sayısı