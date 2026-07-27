Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti ve partiler, Guterres’in yapacağı ziyareti değerlendirdi

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Vekili Yannias Andoniu, Enerji Bakanı Mihalis Damianos, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Marinos Musiuttas, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclis Başkanı Annita Dimitriu ve AKEL Milletvekili Aristos Damiannu’nun dün gerçekleştirilen çeşitli anma törenlerinde yaptıkları konuşmalarda Kıbrıs sorununa değindiklerini yazdı.

Gazete, Hükümet Sözcüsü Vekili Andoniu’nun bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununda yaşanan hareketliliğin, Rum hükümetinin girişimleri sonucunda gerçekleştiğini iddia ederek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adaya yapacağı ziyaretin önemine dikkat çekti.

Andoniu, özlü müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli koşulların sağlanması amacıyla "yoğun çaba sarf ettiklerini" iddia ederek, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununa ilişkin tezlerini yineledi.

Enerji Bakanı Damianos ise Kıbrıs sorunundaki "çıkmazdan Türkiye’nin sorumlu olduğu" belirtiriken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Musiuttas da Kıbrıs sorununun çözümünün hükümetin en önemli önceliği olduğunu kaydetti.

Meclis Başkanı Dimitriu, müzakere masasına geri dönülmesi için birlik içinde, ciddiyetle çaba sarf edilmesi gerektiğini ifade ederken, AKEL Milletvekili Aristos Damianu ise “işgalin sona ermesi, Türk askerinin çekilmesi, yerleşikliğin sona ermesi, garantörlük ve müdahale haklarının ortadan kalkması için mücadele etmeyi sürdürecekleri” mesajını verdi.