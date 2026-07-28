Ölümlü kazanın ardından kaçan sürücü aranıyor: Polis'ten, Dağyolu ve Pınarbaşı bölgesinde drone destekli arama

Boğazköy-Gönyeli Anayolu'nda bu sabah meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından olay yerinden yaya olarak kaçan MP 773 plakalı aracın sürücüsünü yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Girne Polis Müdürlüğü, Girne İtfaiye ekipleri ve Özel Harekat Müdürlüğü personeli tarafından Dağyolu ve Pınarbaşı köyleri bölgesinde drone destekli arama çalışmaları yürütülüyor.

Polis, aranan kişinin koyu tenli bir erkek olduğunu, üzerinde turuncu renk tişört bulunduğunu ve olay yerinden yalın ayak kaçtığının tespit edildiğini açıkladı.

Yetkililer, söz konusu şahsı gören veya bulunduğu yer hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların vakit kaybetmeden en yakın polis merkezine ya da Polis İmdat 155 hattına bilgi vermelerini istedi.