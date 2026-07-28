“Çözüm için bağlılığımızı göstermek üzere buradayız”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı kısa açıklamada, çözüm sürecine destek vermek için adada bulunduğunu belirterek, “Çözüm yaratma anlamında bağlılığı göstermek için buradayım. Her iki tarafın insanlarına fayda sağlayacak şekilde güven artırıcı önlemlerin geliştirilmesi adına çalışacağız” dedi.

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Antonio Guterres arasındaki görüşme Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirildi. Saat 11.45'te başlayan görüşmede Erhürman, Guterres'i Cumhurbaşkanlığı girişinde karşıladı.

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Güven Yaratıcı Önlemler ve Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar, Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman, Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Özel Asistanı Çise Zekai Faruk hazır bulundu.

Guterres'e ise BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BM Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Khassim Diagne eşlik etti.

Toplantı öncesinde Erhürman ile Guterres basına kısa değerlendirmelerde bulundu. Görüşmenin ardından açıklama yapan Guterres, “Çözüm yaratma anlamında bağlılığı göstermek için buradayım. Her iki tarafın insanlarına fayda sağlayacak şekilde güven artırıcı önlemlerin geliştirilmesi adına çalışacağız. Herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.