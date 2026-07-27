Hristodulidis kanadından çelişkili mesajlar

BM Genel Sekreteri António Guterres’in Kıbrıs’a gerçekleştireceği kritik ziyaret öncesinde diploması trafiği hız kazandı.

Genel Sekreter’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, liderlerle yürüttüğü ön hazırlık turlarını tamamladı.

Holguin, her iki temasının ardından yaptığı açıklamalarda diplomatik ve dengeli bir dil kullanarak Guterres’in adaya çözüm çabalarını desteklemek ve süreci ileriye taşımak amacıyla geleceğini belirtirti.

Ancak Kıbrıs Rum liderliğinin görüşme sonrasında sergilediği tavır ve basına yansıyan çelişkili söylemler dikkat çekti.

Hristodulidis masada istediğini bulamadı mı?

Kıbrıs Rum tarafında görüşme sonrası, özellikle hükümete basına yansıyan haberler, adeta bir kafa karışıklığına ya da taktiksel bir bocalamaya işaret ediyor.

Hükümete yakın medyanın bir yandan "Holguin ile görüşme beklentileri düşürdü" başlıkları atarken, diğer yandan Hükümet Sözcüsü Letimbiotis’in "Kıbrıs sorununda tek bir umut ışığı dahi olsa değerlendireceğiz" söylemini öne çıkarması gözlerden kaçmadı.

Adaya gelecek BM heyeti karşısında bir yanda beklentiyi sıfırlayan, diğer yanda "en küçük umuda sarılma" mesajı veren bu çift dilli yaklaşım; Hristodulidis’in masaya somut bir taleple gittiği, ancak istediği karşılığı bulamayarak geri adım atmak zorunda kaldığı algısını güçlendiriyor.

Kıbrıslı Türk liderliğinden temkinli ve yapıcı duruş

Buna karşın Kıbrıs Türk tarafı, süreci daha net ve yapıcı bir zeminde tutmayı tercih ediyor.

Holguin ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, görüşmeyi "ön hazırlık niteliğinde ve yararlı" olarak nitelendirdi.

Erhürman’ın, önümüzdeki günlerde yapılacak temasların verimli geçebilmesi adına Genel Sekreter’in çabalarına iyi niyetle katkı koymaya devam edeceklerini vurgulaması, Kıbrıs Türk tarafının masadaki yapıcı ve kararlı duruşunu koruduğunu gösteriyor.

Guterres’in gelişi öncesinde ortaya çıkan tablo; Hristodulidis Hükümeti’nin, kendi iç kamuoyuna dönük beklenti yönetimi yaparken bocaladığını, Kıbrıs Türk tarafının ise sürece iyi niyet ve diyalog zeminini güçlendirme hedefiyle yaklaşmayı sürdürdüğünü açıkça gözler önüne seriyor.