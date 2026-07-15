“Resmin Kamusal Hafızası” sergisi ekim sonuna kadar ziyaret edilebilecek

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın ev sahipliğinde geçtiğimiz cuma günü açılan “Resmin Kamusal Hafızası” adlı sergi, yaz boyunca pazartesi ve çarşamba günleri 16.00 - 19.00, cumartesi günleri ise 09.00 - 12.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Eski Sarayı’nda yer alan ve ekim sonuna kadar sürecek sergi için, eylül ayından itibaren güz ziyaret saatleri geçerli olacak.

Cumhurbaşkanlığı Eski Sarayı’nda açılan ilk sergi olan “Resmin Kamusal Hafızası”, Kıbrıs Türk halkının 1949 - 1999 yılları arasında resim sanatıyla kurduğu ilişkiyi ve resim sanatının kamusal alandaki görünürlüğünü yansıtan 27 eserden oluşan bir seçkiyi ziyaretçilerle buluşturuyor.

Grup ziyaretleri için önceden rezervasyon yapılması gereken sergiye ilişkin rezervasyon yaptırmak ve bilgi almak isteyenler, +90 392 612 70 00 numaralı telefonu arayabilir. Sergiye ilişkin broşüre https://qrfy.io/A1wnWbWh6m adresinden ulaşılabilir.

Ayrıca Sergiye katkıda bulunmak isteyenler ellerindeki bilgi ve belgeleri https://qrfy.io/AEXawT-Grg bağlantısı üzerinden paylaşabilir.