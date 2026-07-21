Buffer Fringe Gösteri Sanatları Festivali 2026 sanatçıları açıklandı

Dayanışma Evi tarafından düzenlenen 11. Buffer Fringe Gösteri Sanatları Festivali, 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Lefkoşa'nın farklı noktalarında sanatseverlerle buluşacak.

2023 yılında gerçekleştirilen 10. festivalin ardından Buffer Fringe, festivali yeniden değerlendirmek ve iki yılda bir düzenlenen bir yapıya geçmek amacıyla bilinçli bir ara verdi. Bu süreç, festivalin Kıbrıs'ın değişen sanat ortamındaki yerini yeniden düşünmesine ve daha güçlü, uzun soluklu iş birlikleri kurmasına olanak sağladı.

Bu yıl Buffer Fringe, kendisini diğer festivallerden ayıran özüne geri dönüyor. Sanatın toplumlararası etkileşimde oynadığı dönüştürücü role dikkat çeken festival, eserleriyle kalıplaşmış düşünceleri ve sınırları sorgulayan sanatçıları bir araya getiriyor. Festivalin bu yılki programında, Kıbrıs'tan ve yurt dışından 10 sanatçı ve sanatçı grubu, üç gün boyunca fiziksel ve zihinsel sınırları sorgulayan; izleyicileri yeni düşünme biçimlerine davet eden performans ve enstalasyonlarını Lefkoşa'da izleyiciyle buluşturacak.

Buffer Fringe 2026 programında Sophie Fetokaki ve Rahme Veziroglu (Kıbrıs) "the fruit of dreams / φρούτα ονείρων / rüyadaki meyveler", Anas Younes (Suriye/Hollanda) "On Anger and Fatigue", Yeva Sai ve Matteo Marongiu (Ukrayna/İtalya) "One Sunday Morning", Koullou Makka Collective (Kıbrıs) "In Our Bubbles(s)", Beatrice Mariani, Skyla Buchanan, Chiara Capizzi ve Jitske Cosemans (Kıbrıs) "Don't look at the dead cat!", Maria Savva (Kıbrıs) "folkLOL", Karakoncoles (Kıbrıs) "Karakoncoles", x.ypno & panayotis (Kıbrıs) "MISSPELINGS!", Antonis Christ (Kıbrıs) "deep inside" ve Melina Michael'ın (Birleşik Krallık) devam eden enstalasyonu "Pinned, Camera Obscura" yer alıyor.

Festival programına ilişkin ayrıntılar önümüzdeki aylarda Dayanışma Evi ve Buffer Fringe'in internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.

Web sitesi: https://bufferfringe.org/

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