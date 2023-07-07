İskan Dairesi eski müsteşarına 4 yıl hapis

İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün ile birlikte, devlete ait 4 parça araziye ‘Toprak Dağıtım Belgesi’ hazırlayarak Hüseyin Vasilyalı’ya tapulamakla suçlanan eski müsteşar Hasan Fındık aleyhindeki karar açıklandı.



Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin huzurunda görüşülen uzunsoluklu davanın ardından heyet mahkeme kararını oy birliği ile açıkladı.



Kararı okuyan Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, sanığı aleyhine gelen sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme, sahtekarlıkla kayıt temin etme suçlarından ve sahtekarlıkla para temini suçlamalarından suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı.