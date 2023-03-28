İSİAS dosyasında yeni tutuklama kararı

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, katıldığı bir TV programda İsias Otel davasına ilişkin yeni tutuklamaların olduğu bilgisini verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’dan dayandırdığı bilgide Esendağlı şu açıklamayı yaptı:

"Savcılık ve Jandarma arasında otelin ilk inşasıyla ilgili ve otelin çevrildiği dönemdeki kendi sorumluluğunu üstlenen ve özellikle kolon ve kirişleriyle ilgili denetimleri yaptığı söylenen teknik kişilerin kimlikleri ortaya çıkmış ve haklarında yakalama kararı çıkmış durumda”