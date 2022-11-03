İş kazasına 2 tutuklama
Hamitköy'de dün sabah 30 yaşındaki Rao Adnan Saleem’in ağır yaralandığı iş kazasıyla ilgili, olayda ihmali görülen N.C.(E-33) ve Y.A.(E-35) tutuklandı.
Hamitköy'de dün sabah 30 yaşındaki Rao Adnan Saleem’in ağır yaralandığı iş kazasıyla ilgili, olayda ihmali görülen N.C.(E-33) ve Y.A.(E-35) tutuklandı.
Polis, soruşturmanın sürdüğü duyurdu.
Olay nasıl olmuştu?
Hamitköy'de dün sabah bir işletmeye ait bir ambarda bulunan van aracın bagajında oturduğu sırada, raylı bagaj kapısının kendiliğinden aşağıya doğru kapanması sonucu 30 yaşındaki Rao Adnan Saleem ağır yaralanmıştı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre olay dün saat 09.00 sıralarında Hamitköy Eşref Buba Sokak'ta bulunan bir işyerinin ambarında gerçekleşmişti.
Söz konusu şahıs, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, kendisine yapılan ilk müdahale sonucunda yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.