İş kazası yargıda: "Hayati tehlikesi var, bilinci kapalı"

Hamitköy’de Rao Adnan Saleem’in ağır yaralandığı iş kazasıyla ilgili işveren N.C ile Y.A tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Saleem’in hayati tehlikesinin devam ettiği, bilincinin kapalı olduğu mahkemede aktarıldı.

Polis memuru Hüseyin Akkaplan, mahkemede olayla ilgili bilgi verdi.

Polis, 2.11.2022 tarihinde saat 09.00’da Hamitköy’de işletmeciliğini N.C’nin yaptığı ambarda, Rao Adnan Saleem’in raylı bagaj kapısının aşağıya doğru kapanması sonucu boyun kısmına düşüp ağır yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

“Hayati tehlikesi var”

Saleem’in 112 Acil Servis Ambulansı ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve omuriliğinde kırık teşhisi konduğunu ifade eden polis, bilincinin kapalı olduğunu ayrıca hayati tehlikesinin bulunduğunu mahkemeye aktardı.

“Aracın muayenesi yapılacak”

Polis, aracın muayenesinin yapılması gerektiğini ve soruşturmanın devam ettiğini belirtip, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.