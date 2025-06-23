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İş kazası: 56 yaşındaki Hüseyin Kurt hayatını kaybetti

İş kazası: 56 yaşındaki Hüseyin Kurt hayatını kaybetti

Güngör Çöplüğü’nde meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan Hüseyin KURT (E-56), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

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Güngör Çöplüğü’nde meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan Hüseyin KURT (E-56), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor.

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