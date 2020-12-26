İş dünyasından tepki: “Alınan kararlar bu ülkede çok daha büyük bir kutuplaşmaya yol açmıştır”



Başbakan Ersan Saner’in “kapanma olmayacak”, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin ise gece saat 21.00’den sonra kapanma kararı sonrasında ilk tepki iş dünyasından geldi.



Esmen Grup Direktörü Esin Esmen, “Özel sektörde dünya kadar hazırlık yapan, bir umutla Aralık ayını bekleyen iş insanını hayal kırıklığına uğrattınız, umutlarını ve sizlere olan inançlarınızı bitirdiniz” şeklinde tepkisini dile getirdi.

“Sayın başbakan liderlik yapın; yönetin” diyen Esmen, özel sektörü düşünmeden karar alan yönetici kervanına Ersan Saner Hükümeti’nin de katıldığı belirtti.



“Alınan kararlar bu ülkede çok daha büyük bir kutuplaşmaya yol açmıştır” diyen Esin Esmen, hafta başından sonra bu kutuplaşmanın daha çok hissedileceği uyarısını yaptı.



Esmen sözlerini şöyle sürdürdü:



“Sadece 13’ncü maaş ödemekle olmuyor; bir süre sonra kamu çalışanını ödemek için vergi verecek iş insanı kalmayacak.



Özel sektörde dünya kadar hazırlık yapan, bir umutla Aralık ayını bekleyen iş insanını hayal kırıklığına uğrattınız, umutlarını ve sizelere olan inançlarınızı bitirdiniz



Günde ortalama 8 covid vakası ile bu gereksiz önlemler toplumu büyük bir çıkmaza sokacaktır.

Umarım bu yanlışı en kısa zamanda düzeltirsiniz.



Amaç sıfır vaka ise, dünyada böyle evir ülke yok. Amaç bulaşı kontrol altında tutmaksa, son derece başarılı bir yönetim zaten vardı.



İş yapmak için iş yapmak, toplumun hassasiyetini okuyamadan adım atmak göreve yeni başlayan hükümet için iyi olmadı. Bu yanlış sizin liderliğinizi toplumun gözünde sorgulatacaktır.”