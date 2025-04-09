İş cinayetiyle ilgili 4 tutuklama

Taşkent’te dün meydana gelen iş cinayetiyle ilgili dört kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay, Taşkent’te bir arazide baz istasyonuna montaj çalışması yapıldığı sırada, halat ile kule üzerine montaj için malzeme çekildiği esnada çelik kelepçenin kopması sonucu, yukarıya çekilen malzemenin aşağıda çalışan 35 yaşındaki Fatih Şafakloğlu’nun başına düşmesi sonucu meydana gelmişti.

Olay sonucu ağır yaralanan Fatih Şafakloğlu, olay yerinde yaşamını yitirmişti. Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, G.Ö.(E-25), T.Ş.(E-36), K.M.(E-54) ve M.C.E.(E-26) tutuklandı.

Ercan’da uyuşturucu

Ercan Havalimanı’ndan dün Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapan M.Y.’nin (E-50) tasarrufunda bulunan bavula Narkotik detektör köpeğin tepki vermesi üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, bavulda tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 9 sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

M.Y. tutuklandı.

Lefkoşa’da Haziran ayında cep telefonu çalıp kaçan bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da 11 Haziran’da bir kafede masa üzerinde bırakılan ve aynı yerde çalışan garsona ait cep telefonunun çalınması ile ilgili olarak polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle ilgili aranan zanlı R.D.(E-57) geçtiğimiz gün Girne Limanı’ndan adaya giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz bir kişi tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.