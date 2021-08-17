Başbakan: Arazi kiralama kararı iptal, kamu yararına kullanılacak

Başbakan Ersan Saner YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada arazinin kiralanmasına ilişkin iki kararın da İPTAL edildiğini, söz konusu arazinin de ‘halk yararına’ kullanılacağını belirtti.

Başbakan Saner, resmi temas ve incelemelerde bulunmak üzere gittiği İstanbul’dan YENİDÜZEN Haber Müdürü Meltem Sonay'ın Güven Yapı Ltd’nin Girne’de sürdürdüğü tartışmalı inşaatına ilişkin sorularını yanıtladı.

Arazinin kiralanmasına ilişkin hem 2017, hem de 2018 yıllarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarının iptal edildiğini açıklayan Başbakan Saner, ilgili Bakanlar Kurulu kararlarının da kısa bir süre sonra Resmi Gazete’de yayınlanacağını belirtti.

2017’deki Bakanlar Kurulu kararının ‘kiralamayı yetkili kıldığını’, 2018’deki kararın ise ‘kiralamaya ilişkin’ olduğunu ifade eden Başbakan Saner, iptal kararında ‘tartışmalı’ bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Soru üzerine söz konusu arazinin ‘kamu yararına değerlendirileceğini’ de açıklayan Başbakan Saner, detay vermedi.

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