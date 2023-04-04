Hükümet’in ‘çok acilmiş’ gibi maaş kesintisini önce Yasa Gücünde Kararname ile yapmaya çalıştığını hatırlatan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, daha sonra Meclis’ten geçmesine karşın yasanın halen Resmi Gazete’de yayınlanmadığının altını çizdi.

“Attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmedi!” diyen Erhürman, Hükümet’in bu adımla insanların dayanışma motivasyonunu kırdığı gibi, güvenini de sıfırladığının altını çizdi.

Erhürman’ın ifadeleri şöyle:

“Maaş kesintileri ve ek vergilerle ilgili yasa hala Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Dolayısıyla yürürlüğe girmedi! Oysa o kadar "acil"di ki bu iş başlangıçta yasa gücünde kararnameyle yapılmaya çalışılmıştı!

Yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmedi! İnsanların dayanışma motivasyonunu kırdınız. Güveni sıfırladınız! Üstüne de tüy diktiniz!”