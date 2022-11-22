İneklerini sokağa salan adama 6 ay hapis cezası verildi

Prakash Jairam Desai adlı adam, ineklerini serbest bırakarak insanların hayatını tehlikeye atmaktan suçlu bulundu.

G﻿ujarat, Hindistan'da sokaklarda başıboş gezen hayvan sorunuyla mücadele eden eyaletlerden sadece bir tanesi.

Hapis cezasını veren mahkeme, bölgede benzer olayların arttığını belirtti.

İnekler, Hindistan'ın Hindu kısımlarında kutsal hayvanlar olarak görülüyor.

Gujarat dahil 18 eyalette inekleri öldürmek yasak.

Gujarat, 2017 yılında inek koruma yasalarını sıkılaştırmış ve öldürenlerin ömür boyu hapis cezası alabileceği açıklamasını yapmıştı.

A﻿ncak bu açıklamayla çok sayıda ineğin sokaklara bırakıldığı ve bu yüzden trafikte aksamalar, insanlara karşı saldırılar ve barınaklarda doluluk yaşandığı paylaşıldı.

T﻿imes of India gazetesine göre Gujarat mahkemesi bu kararı verirken sokaklarda gezen ineklerin insanların ölümüne ya da yaralanmasına yol açtığını gerekçe gösterdi.

Gujarat, bu yılın başlarında inek ölümlerine yol açan yumrulu deri hastalığı salgınından etkilenen eyaletlerden bir tanesiydi.

Y﻿aklaşık 170 bin ineğin hastalıktan etkilendiği ve 5 bin 800 ineğin öldüğü tahmin ediliyor.

Gujarat'ta ineklere bakan hayvan barınaklarını işleten kuruluşlar, hükümetin söz verdiği yardımları yapmaması üzerine Eylül ayında binlerce ineği serbest bırakmıştı.

Devlet dairelerinde ve sokaklarda başıboş yürüyen ineklerin görüntüleri yoğun bir şekilde paylaşıldı ve yetkililer harekete geçme sözü verdi.

Kaynak: BBC