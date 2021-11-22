CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de, "hakikatlerden söz edelim" diyerek, ülkede, Covid-19, yoksulluk, işsizliğin kol gezdiğini kaydetti.

Ülkenin çok ciddi bir darboğazın içinde olduğunu dile getiren İncirli, aşılı kişilerin uluslararası geçerliliği olan aşı sertifikası alamadığından Cumhurbaşkanı'nın haberi olup olmadığını sordu.

İnsanların uluslararası aşı sertifikası alamadığı için fazladan aşı olmak zorunda kaldığını ifade eden İncirli, "Sayın Tatar yastığa başına koyduğu zaman uyuyabiliyor mu?" diye sordu.

Ülkenin maceraya ihtiyacı olmadığını kaydeden İncirli, pandemide çok acil sorunların giderilmesine ihtiyaç olduğunu ancak bir şey yapılmadığını söyledi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı bütçesi oya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.