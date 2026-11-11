İncirli: İnsanların artık boş vaatlere, samimiyetsiz konuşmalara karnı toktur

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mesarya Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Latif, ekibiyle birlikte halkla buluşarak yeni döneme ilişkin vizyonunu ve projelerini kamuoyuyla paylaştı. Düzenlenen aday tanıtım etkinliği yoğun katılımla gerçekleşirken, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, bazı belediye başkanları, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve çok sayıda partili katıldı. Mesaryalıların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, Ahmet Latif ve ekibine destek mesajları verilirken, yeni dönemde de birlikte yola devam etme kararlılığı vurgulandı. Etkinlikte konuşan Sıla Usar İncirli, “Yeni dönemde, yerel yönetimlerle merkezi hükümetin işbirliği olduğu zaman ne kadar büyük hizmetler verilebileceğinin bir örneğini yaşayacağız” dedi. Ahmet Latif ise Mesarya’nın gelişimi ve bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

İncirli: Halk yapılanların hesabını sandıkta soracak

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli etkinlikte yaptığı konuşmada, Ahmet Latif’in bölgeye kazandırdığı hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Ahmet Latif'in bölgesine, beldesine vermiş olduğu hizmetlerle büyük gurur duyuyoruz ve duymaya da devam edeceğiz” dedi. 6 Aralık seçimlerine kısa bir süre kaldığını belirten İncirli, son beş yılda yaşananların toplumun devlete ve ülkenin geleceğine duyduğu güveni sarstığını ifade etti. Son dönemde yaşanan adaletsizlik, usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına değinen İncirli, “Ne biz ne de bu halk yaptıklarını unutmadı. Halk hesabını sandıkta soracak” ifadelerini kullandı. Yeni dönemde Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi kuracaklarını belirten İncirli, “Dürüst bir yönetim kuracağız. İnsanlarımızın hasret kaldığı, insanlarımızın özlediği dürüst yönetimi kuracağız. Bu dürüst yönetimimizde insanlarımıza adil ve eşit davranacağız. Hiçbirini birbirinden ayırmayacağız. Herkese eşit hizmet sunacağız” dedi. Özellikle gençlerin ülkeye olan güvenini yeniden tesis etmeyi hedeflediklerini vurgulayan İncirli, eğitim, istihdam, barınma ve üretim alanlarında gençlere eşit fırsatlar sunacaklarını söyledi.

“Gençleri bekletmeyelim, yasal değişiklikleri hemen yapalım”

Konuşmasının devamında askerlik konusunda CTP’nin yıllardır somut öneriler ortaya koyduğunu belirten Sıla Usar İncirli, özellikle bedelli askerlik imkanlarının iyileştirilmesi ve kapsamının genişletilmesine yönelik düzenlemelerin geciktirilmemesi gerektiğini vurguladı. İncirli, “Yıllardır CTP askerlikle ilgili önerilerini ortaya koyuyor. Defalarca kendilerine bedelli askerliğin imkanlarının iyileştirilmesi ve bu kapsamın genişletilmesi ile ilgili öneriler sunduk ve kati bir şekilde reddettiler. Bugün de sanki böyle şeyler hiç olmamış gibi aynı şeyi bize teklif ediyorlar” diye konuştu. Söz konusu düzenlemelerin seçim sonrasına bırakılmaması gerektiğini ifade eden İncirli, “Biz de onlara ‘Hadi gelin’ diyoruz. Seçimi beklemeye gerek yok. Meclis açık. Biz buradayız. Gençleri bekletmeyelim. Hemen bu yasal değişiklikleri yapalım” sözleriyle çağrısını yineledi. Siyasette samimiyetin ve verilen sözlerin yerine getirilmesinin önemine dikkat çeken İncirli, “Önemli olan şey insanların güvenini kazanmaktır. İnsanların artık boş vaatlere, samimiyetsiz konuşmalara karnı toktur” ifadelerini kullandı.

“Yerel yönetimlerle merkezi hükümetin güçlü iş birliğiyle hizmet edeceğiz”

Yeni dönemde sosyal devlet anlayışını güçlendireceklerini vurgulayan İncirli, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracaklarını, hiçbir çocuğun dışarıda bırakılmadığı kapsayıcı bir eğitim sistemi oluşturacaklarını ve mesleki eğitime öncelik vereceklerini belirtti. İncirli, “Mesleki eğitime bu dönemde çok büyük bir önem vereceğiz. 5 yıl içerisinde mesleki eğitimi yüzde 50 hedefine ulaştıracağız” dedi. Yerel yönetimlerle merkezi hükümet arasında kurulacak iş birliğinin önemine de dikkat çeken İncirli, “Yeni dönemde, yerel yönetimlerle merkezi hükümetin işbirliği olduğu zaman ne kadar büyük hizmetler verebileceğinin bir örneğini yaşayacağız” ifadelerini kullandı. Yaşlı, engelli ve çocuk bakım hizmetlerini geliştireceklerini, hayat pahalılığıyla mücadele ederek alım gücünü koruyacaklarını ve üretimi destekleyeceklerini belirten İncirli, kamu yönetiminde bürokrasiyi sadeleştirerek hizmetleri hızlandıracaklarını söyledi. Konuşmasının sonunda 6 Aralık seçimlerine işaret eden İncirli, “6 Aralık'ta iki sandık birden kurulacak ve o sandıklarda hem yerel yönetimlerde hem de merkezi hükümette CTP güçlü bir şekilde halkla birlikte iktidara yürüyecek” dedi. İncirli, “Bu ülkenin çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, yaşlılarına, memleketimize hep beraber sahip çıkacağız. Memlekete sahip çıkmak için geliyoruz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Latif: Temel anlayışım herkese eşit hizmet, her köye eşit değer

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif de görev süresi boyunca hayata geçirdikleri çalışmaları ve yeni dönem hedeflerini anlatarak, belediyecilik anlayışlarının temelinde eşit hizmet ve bölgesel kalkınmanın yer aldığını vurguladı. İki dönem Akdoğan Belediye Başkanlığı görevini yürüttükten sonra belediyelerin birleşmesiyle Mesarya Belediyesi’nin ilk belediye başkanı olduğunu hatırlatan Latif, “Göreve geldiğim ilk günden itibaren temel anlayışım herkese eşit hizmet, her köye eşit değer oldu. Bu anlayışla dokuz köyümüzün ihtiyaçlarını dinledik. Taleplerimizi dikkate aldık ve çözüm üretmek için çalıştık” şeklinde konuştu.

“Bölgedeki üretim gücünü destekleyeceğiz”

Mesarya’nın tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyeline dikkat çeken Latif, “Mesarya bereketli toprakları, tarımı, hayvancılığı ve çalışkan insanlarıyla güçlü bir potansiyele sahip. Bizim hedefimiz bu üretim gücünü destekleyerek bölgemizin refahını büyütmek, çocuklarımızın, gençlerimize, üreticilerimizden, büyüklerimize kadar 7'den 70'e herkesin güvenle ve mutlulukla yaşadığı bir Mesarya'yı birlikte kurmaktır” ifadelerini kullandı. Görev süresi boyunca altyapı ve üstyapı yatırımlarından yol yenileme çalışmalarına, sosyal alanların geliştirilmesinden köylerin ihtiyaçlarına yönelik projelere kadar birçok hizmeti hayata geçirdiklerini belirten Latif, Bahar Yaşam Kulübü aracılığıyla yaşlılara destek sunduklarını, kadınların, çocukların, gençlerin ve özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

“Önümüzdeki dönemde de köylerimizin her birine değer katacak projelerle yolumuza devam edeceğiz”

Yeni dönemde de Mesarya’nın dokuz köyünün tamamına yönelik projeler üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Latif, “Bizim için 4 yıl boyunca yapılan hizmetler bir sonuç değil, gelecekte yapacaklarımızın bir temelidir. Önümüzdeki dönemde de 9 köyümüzün her birine değer katacak projelerle yolumuza devam edeceğiz” dedi. Çocuklar için modern oyun alanları, gençler için spor ve sosyal faaliyet alanları, aileler için ise sosyal yaşam merkezleri oluşturmayı hedeflediklerini belirten Latif, yaşlılara yönelik sosyal hizmetleri geliştireceklerini ve kadınlara yönelik destek ve danışmanlık çalışmalarını güçlendireceklerini söyledi. Kültür, sanat ve spor faaliyetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Latif, yeni dönemde de sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini vurguladı. Latif, “Bizim hedefimiz yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil. Yarının Mesarya'sını da bugünden hazırlamaktır” diyerek Mesarya’nın geleceği için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.