Imoleayo Temitope Atere yaşam mücadelesini kaybetti

Mağusa’da 2 Ocak’ta hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde müşahede altına alınan Imoleayo Temitope Atere dün yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2 Ocak’ta Mağusa’da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde yemek yediği sırada “gıda aspirasyonu, solunum yollarının kapanması” neticesinde Mağusa Devlet Hastanesi kaldırılarak, burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alınan yaşındaki Imoleayo Temitope Atere (E), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti.

Necmi Serin yaşamını yitirdi

Kalkanlı’da sakin 64 yaşındaki Necmi Serin, dün saat 08.00 sıralarında kendisine ait ağıl içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Serin’in doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin, “yüksek tansiyon ve geçirmiş olduğu kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.