İMF'den Kıbrıs Cumhuriyeti için büyüme tahmini: %3,6

Uluslararası Para Fonu (IMF) Kıbrıs ekonomisinin büyüme öngörüsünü nisan öngörülerine kıyasla yukarı doğru revize etti.

Salı günü yayımlanan Dünya Ekonomi Öngörülerine (WEO) göre, 2021’de Kıbrıs ekonomisinin büyüme oranı 2020’de kaydedilen %5,1 oranındaki durgunluktan sonra %4,8 olacak. WEO tarafından nisan ayında açıklanan büyüme tahmini %3 civarındaydı. 2022’deki büyüme tahmini ise nisan tahminine kıyasla %3,9’dan %3,6 ulaşması bekleniyor.



IMF’ye göre, işsizlik oranının 2020’ye kıyasla %7,6’dan 2021’de %7,5’e ve 2022’de %6,9’a düşmesi bekleniyor.



Enflasyon öngörüleri de yine yukarı doğru revize edildi. IMF bunun 2021’de %1,1’den %1,7’ye ve 2022’de %1’e ulaşmasını bekliyor. Sonbahar öngörülerine göre, IMF enflasyonun 2021’de %0,5’e ve 2022’de %0,8’e ulaşması değerlendirmesinde bulunmuştu.

Şimdi cari açığının da yine artması beklenirken IMF’ye göre, bu, 2020’de %11,9’dan 2021’de %9,3’e ve 2022’de de %7,4’e düşmesi bekleniyor. Nisan ayı öngörülerine kıyasla şimdiki cari açığın 2021’in Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla GSYİH’nın %8,5’den 2022’de %6,1 düşmesi hesaplandı.



Kıbrıs Maliye Bakanlığının 2022 bütçesi ile ilgili tahminlerine göre, büyüme oranı 2021’e kıyasla %5,5’ten 2022’de %4’e düşecek.



KHA/NS/MHY/2021

Kıbrıs Haber Ajansı