İMF'den Kıbrıs Cumhuriyeti için büyüme tahmini: %3,6
Uluslararası Para Fonu (IMF) Kıbrıs ekonomisinin büyüme öngörüsünü nisan öngörülerine kıyasla yukarı doğru revize etti.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Kıbrıs ekonomisinin büyüme öngörüsünü nisan öngörülerine kıyasla yukarı doğru revize etti.
Salı günü yayımlanan Dünya Ekonomi Öngörülerine (WEO) göre, 2021’de Kıbrıs ekonomisinin büyüme oranı 2020’de kaydedilen %5,1 oranındaki durgunluktan sonra %4,8 olacak. WEO tarafından nisan ayında açıklanan büyüme tahmini %3 civarındaydı. 2022’deki büyüme tahmini ise nisan tahminine kıyasla %3,9’dan %3,6 ulaşması bekleniyor.
IMF’ye göre, işsizlik oranının 2020’ye kıyasla %7,6’dan 2021’de %7,5’e ve 2022’de %6,9’a düşmesi bekleniyor.
Enflasyon öngörüleri de yine yukarı doğru revize edildi. IMF bunun 2021’de %1,1’den %1,7’ye ve 2022’de %1’e ulaşmasını bekliyor. Sonbahar öngörülerine göre, IMF enflasyonun 2021’de %0,5’e ve 2022’de %0,8’e ulaşması değerlendirmesinde bulunmuştu.
Şimdi cari açığının da yine artması beklenirken IMF’ye göre, bu, 2020’de %11,9’dan 2021’de %9,3’e ve 2022’de de %7,4’e düşmesi bekleniyor. Nisan ayı öngörülerine kıyasla şimdiki cari açığın 2021’in Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla GSYİH’nın %8,5’den 2022’de %6,1 düşmesi hesaplandı.
Kıbrıs Maliye Bakanlığının 2022 bütçesi ile ilgili tahminlerine göre, büyüme oranı 2021’e kıyasla %5,5’ten 2022’de %4’e düşecek.
KHA/NS/MHY/2021
Kıbrıs Haber Ajansı