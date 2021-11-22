İmamoğlu’ndan Sucuoğlu’na “Anıt Mezar” göndermesi

Lefkoşa Türk Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarı projesini rafa kaldıran Ulusal Birlik Partili hükümetin yeni başkanına anlamlı bir teklif yapıldı.

İmamoğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu’ndan Rauf Denktaş Anıt Mezar Projesi için destek istedi.

İmamoğlu, “Sizlerin de bu konuya oldukça pozitif yaklaştığını duyduk ve bu konuda İstanbul halkı adına sizden destek talep ediyoruz.” dedi.

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP’li büyükşehir belediye başkanlarını kabul etti.

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Denktaş’ın anıt mezarı için Başbakan Sucuoğlu’ndan destek istedi. Bildiği üzere Bakanlar Kurulu kararı ile Denktaş’ın anıt mezarının ihalesi GKK’ya verilmiş, LTB-İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ortak girişimi ise devlet tarafından görmezden gelinmişti.

İmamoğlu, İBB-LTB iş birliğinde Rauf Denktaş’ın anıtı mezarı ve çevresinin düzenlenmesi için Başbakan Sucuoğlu’ndan destek talebinde bulundu

Lefkoşa, 22 Kasım 21 (TAK): Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı (UBP) Faiz Sucuoğlu, temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen Türkiye’nin ana muhalefet Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki CHP’li büyükşehir belediye başkanlarından oluşan heyeti kabul etti.

Bugün saat 13.30’da Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda yer alan kabulde, Başbakan Faiz Sucuoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü’ün yer aldığı heyeti kabul etti. Başbakan Sucuoğlu’na kabulde UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu eşlik etti.

Torun: “Tarihi bağlarımız, ortak kaygılarımız ve tarihsel sorumluluğumuz bizi ayıramaz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Başbakan’a kabulünden dolayı teşekkürlerini sunarak, yeni bütçenin KKTC’ye hayırlı olması temennisini dile getirdi.

Torun, CHP Genel Başkanı’nın talimatlarıyla, 11 Büyükşehir Belediye Başkanı’nın altısının katılımıyla KKTC’de temaslarda bulunduklarını ifade ederek, büyükşehir belediye başkanlarının, KKTC’deki 28 belediye ile karşılıklı iş birliğini değerlendirmek ve bilgi paylaşımında bulunmak istediklerini söyledi.

Torun, “Tecrübeli ve vizyoner belediye başkanlarımızla, belediyelerimize nasıl katkıda bulunabiliriz, belediyelerimizin başarısını nasıl artırabiliriz, onun gayreti içerisinde olacağız” dedi.

2019’da Türkiye’de yerel seçimleri sonrası Türkiye nüfusunun yüzde 51’ye yakın barındıran kentleri Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediyelerinin yönettiğine işaret eden Torun, salgın sürecindeki tecrübelerini KKTC’deki belediyeler ile paylaşmayı arzuladıklarını söyledi.

Torun, “Kıbrıs bizim milli davamız” diyerek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugüne kadar kazandıklarını kaybetmemesi ve yeni kazanımlar elde etmesi için her türlü desteğimizle yanınızdayız. Tarihi bağlarımız, ortak kaygılarımız ve tarihsel sorumluluğumuz bizi ayıramaz” diye konuştu.

Sucuoğlu: “İki devlet olabiliriz ama tek milletiz”

Başbakan, UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle yerel yönetimlerinde “büyük bir başarı” elde ettiğini gözlemlediklerini ifade ederek, KKTC’de de bu anlamda, merkezi yönetimin yükünü azaltarak, yerel yönetimlere hem daha fazla görev vermek hem de onları daha güçlü hale getirmek için bir yasa hazırlığı içerisinde olunduğunu söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs politikasının her zaman partiler üstü olduğuna işaret ederek, “İki devlet olabiliriz ama tek milletiz” diye konuştu.

Sucuoğlu, salgından dolayı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin lokomotif sektörleri olan yükseköğrenim ile turizmde bir düşüş yaşandığını ve bundan ülke ekonomisinin olumsuz yönde etkilendiğini belirten, hükümetin bu olumsuzluğu telafi etmek için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs sorununun yeni politikasına ilişkin CHP heyetine bilgi de veren Başbakan Sucuoğlu, partisinin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki devletli çözüm politikasına destek verdiğini söyledi.

İmamoğlu: “Rauf Denktaş’ın anıt mezarı ve çevre düzenlemesine ilişkin ortak proje yürütme arzusundayız”

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun konuşmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu söz alarak, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarı ve çevre düzenlemesine ilişkin ortak proje yürütme arzusu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmaktan dolayı ayrı bir heyecan duyduğunu ifade ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin refahının ve başarısının Türkiye Cumhuriyeti’ni de mutlu edeceğini söyledi.

İmamoğlu, “Belediyeler olarak çok etkin çalışmaların içerisinde olma arzumuz var. Buraya gelişimizin temel amacı, ki Genel Başkan’ımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bizden beklentisi, buradaki yerel yöneticilerle çok sıkı temasla güzel işlere imza atmak. Sizler de biliyorsunuz ki gerçekten 84 milyon insanın kalbi Kıbrıs konusunda aynı atar, ne siyasi parti ayrımı vardır, ne de başka bir duygunun artısı ya da eksisi vardır” diye konuştu.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş belediye Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezar ve çevresinin düzenlenmesi için ortak proje yürütme arzusunu dile getirerek, bu konuda Başbakan Faiz Sucuoğlu’dan destek istedi.

İBB Başkanı İmamoğlu konuya ilişkin şunları söyledi:

“Hepimizin çok saygı duyduğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı, rahmetli Rauf Denktaş’ın anıtı mezarı ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili, kardeş belediyemiz Lefkoşa Türk Belediyesi’nin burada bir düzenleme konusunda bir iş birliği talebi oldu. Biz de bunu İBB Meclisi’ne taşıdık ve burada oy birliği ile kabul oldu. Ancak bildiğimiz kadarıyla teknik bir takım sorunlar içerisinde barındıran bir durum. Sizlerin de bu konuya oldukça pozitif yaklaştığını duyduk ve bu konuda İstanbul halkı adına sizden destek talep ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu özel alanına Lefkoşa Belediye’miz ile ortak, müşterek, güzel bir iş yapalım ve sizlerin de katkıları ile sonuca erdirelim isteriz… İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu girişime hazırdır, bu konuda katkılarınızı desteklerinizi elbette isteriz. ”

İmamoğlu, KKTC ziyaretleri çerçevesinde yarın da bir takım temaslarda bulunacaklarını söyleyerek, bilgileri ve becerileri ile KKTC’deki belediyeler ile iş birliği yapmayı arzuladıklarını kaydetti.