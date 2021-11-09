“İlk yasama gününde Meclis Genel Kurulu’ndan değişiklik geçmeli”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, akademik takvimde gerekli tedbirler alınarak, en erken zamanda seçimin gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

“Hükümet de hükümet programı da yok. Her toplantı nisap olacak mı diye merak içinde başlıyor” diyen Şahali, “Böyle bir ortam, ülke için çok daha büyük kayıpların yaşanması anlamına gelir” şeklinde konuştu.

Şahali, sürdürülebilir ve çalışabilir bir parlamento yapısı oluşması için beklenti olduğunu belirtti.

23 Ocak’ta yüksek ihtimalle sandıkların kurulacağı gün olacağını dile getiren Şahali, “Bundan sonraki süreç, vatandaşın iradesine göre şekillenecek” dedi.

Şahali, karma oyun kaldırılmasına ilişkin tüm partilerin aynı noktada duruş sergilememesinin muhtemel olduğunu ifade ederek, “Karma oyun kalkması veya kalkmayacaksa da geçersiz oy oranlarının minimize edilmesi için tutum sergilenmeli” şeklinde konuştu.

Ad-Hoc komitenin hemen çalışmalara başlayarak, ilk yasama gününde de değişikliği Meclis Genel Kurulu gündemine getirmesi gerektiğini vurgulayan Şahali, “ Takvim oldukça sıkışıktır. 23 Ocak’ta erken seçimin yapılabilmesi için seçim takvimi başlamadan, 23 Kasım’a kadar yasa değişmeli, aday adaylıkları ortaya çıkıp, YSK süreci yönetmeli” dedi.